Recuperación de materiales electrónicos

EL Neodimio es un elemento químico que se encuentra en la tabla periódica de los elementos químicos dentro del llamado grupo de las tierras raras. Se les da este nombre porque se trata de elementos muy poco abundantes en la naturaleza, pero esto no quiere decir que no sean importantes. Todo lo contrario.

A pesar de tratarse de un elemento muy escaso, tiene muchas aplicaciones industriales de gran transcendencia en la actualidad. Se utiliza en casi todos los componentes electrónicos, en los coches eléctricos, en todo tipo de imanes, en motores industriales o en los escáneres de los hospitales.

Por su amplia demanda y su poca abundancia pertenece al llamado Grupo de Elementos Críticos Estratégicos. En los últimos 20 años la demanda de este elemento aumentó un 400% y multiplicó su precio considerablemente. Casi toda la producción mundial proviene de las minas de China (cerca de un 81%), lo que implica una gran dependencia que puede tener consecuencias en la economía global.

No hay más remedio que pensar en el reciclaje de materiales electrónicos que contienen este elemento. El problema es que los métodos tradicionales para su recuperación se basan en el uso de extracciones muy agresivas con ácidos que generan además una cantidad importante de residuos que deben ser tratados posteriormente. Por lo tanto, el reto es disponer de procesos de recuperación que utilicen tecnologías limpias y, al mismo tiempo, rentables.

Afortunadamente, se están abriendo nuevas líneas de investigación en este sentido. En un reciente trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, han conseguido realizar la extracción del Neodimio utilizando un tipo especial de celulosa.

La celulosa es el biopolímero más abundante del mundo. De hecho, en Galicia disponemos de una gran cantidad. A partir de las fibras de celulosa, y después de varias reacciones químicas, se pueden obtener unos finos hilos de una nueva celulosa a la que, además, se le introducen en su estructura cargas negativas. Esta nueva celulosa, llamada nanocelulosa aniónica, es la que se puede utilizar para atraer y separar los iones de Neodimio que tienen carga positiva, utilizando procedimientos relativamente sencillos.

Por otra parte, debido a la estructura física de las fibras obtenidas, el nuevo material tiene una gran capacidad de absorción y la extracción se realiza en muy poco tiempo. En las primeras aplicaciones de este material se estima que puede ofrecer una eficacia de recuperación del Neodimio del 26%.

Aunque el trabajo no está finalizado, ya que quedan algunas cuestiones técnicas por resolver, me parece un buen camino para avanzar en el problema de la recuperación, no sólo del Neodimio, sino de los demás Elementos Críticos Estratégicos a partir de todo tipo de materiales electrónicos.