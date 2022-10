LA universidad, como cualquier otra institución, tiene que distribuir los recursos humanos de acuerdo con dos parámetros fundamentales, los recursos económicos que tiene y los objetivos que persigue, en este caso una buena docencia e investigación. Es fundamental que la distribución sea equitativa entre los diferentes departamentos, lo cual no quiere decir que igualitaria, es decir, café para todos que iría contra sus objetivos fundamentales

En investigación es fundamental que a los institutos, centros y departamentos, que hagan investigación puntera contrastada, se les apoye dotándoles de profesores de manera diferente a los departamentos en que la investigación realizada es manifiestamente mejorable. No hay que olvidar que, en algunos, una parte de su profesorado apenas. Cuando se publican los diferentes rankings de las universidades, estas muestran satisfacción cuando están en un buen lugar como es el caso de la Universidad de Santiago, lugar al que han contribuido de manera decisiva los centros y departamentos prestigiosos.

En el proceso de distribución de profesorado, se consulta a los sindicatos, tal como es preceptivo en cuanto lo que concierne a las situaciones laborales del profesorado. Los sindicatos no solo se restringen a esto, sino que quieren imponer su visión respecto a toda la política de profesorado, docencia e investigación, cuando no es esa su misión. Quieren que la política universitaria de profesorado y de investigación se determine por ellos, cosa que no pasa en ninguna universidad de cualquier país europeo.

Recientemente, la Universidad de Santiago aprobó distribución de nuevos contratos de investigadores Ramón y Cajal a centros y departamentos. Los investigadores Ramón y Cajal previamente pasan una muy estricta selección a nivel nacional. Los sindicatos se opusieron (dos con votos en contra, CSIF y UGT, y dos absteniéndose, CCOO y CIG) a que varios de ellos se adscribiesen a áreas de centros prestigiosos, incluso con el compromiso de pagarles con recursos de los centros al finalizar el contrato hasta conseguir su estabilización.

El argumento empleado es que con ello se rompería el principio de que todas las áreas deben de tener el mismo número de profesores por hora docente. Es curioso que su criterio no tenga que ver con la investigación. Los investigadores aludidos tienen oferta de otras universidades, incluyendo la de A Coruña.

Esta, igual que otras, está haciendo una política incisiva de atracción de talento, ofreciendo incluso mejora de las condiciones económicas a contratos de investigadores, porque saben que ese es el camino de mejorarlas. Por supuesto, con la oposición de los representantes de los sindicatos, que padecen una miopía alarmante.

Los sindicatos deberían pensar que su papel en la universidad no debe ser nunca una rémora para el progreso y el prestigio de estas. Esa es la mejor manera de defender las universidades públicas.