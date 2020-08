QUIEN FUERA MINISTRO de Defensa de Alemania, Karl Theodor zu Guttenberg, dimitió de su cargo en el gobierno de Angela Merkel tras descubrirse que había plagiado su tesis doctoral. El político democristiano era un valor en alza dentro de la CDU que ha pasado desde 2011 fuera de la política. Pero se ha redimido y acaba de recuperar su título de doctor en Filosofía tras presentar una nueva tesis doctoral de cuatrocientas sesenta y siete páginas en la Facultad de Economía, Derecho y Arte de Southampton que está exenta de plagios.

Todo un ejemplo que deberían seguir los políticos nacionales para borrar el estigma que les persigue. Pedro Sánchez podría redactar una nueva tesis de su puño y letra citando los textos prestados mientras que Pablo Casado podría trasladarse a los USA para hacer un máster por Harvard de los de verdad. Ya que no tuvieron las agallas para dimitir como el político alemán por ¿mentir?, al menos podían redimirse haciendo la cosas bien. Aunque sea cuando dejen la política.

FRASES DEL DÍA. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía: “Soy vicepresidente y es a lo que me debo ahora, no estoy pensando en el futuro”. Elsa Artadi, vicesecretaria de JxCAT: “Siempre he estado a disposición de lo que se me ha pedido, especialmente con el presidente Carles Puigdemont”. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno: “Este Gobierno seguirá con su agenda republicana”. Marta Pasqual, secretaria general del PNC: “El referente de Puigdemont es Otegi, mientras que el mío es Urkullu”. Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A: “El culebrón del verano sobre la monarquía no ayuda al esfuerzo que está haciendo Felipe VI”. Javier Lambán, presidente de Aragón: “La tentación de confinar se va a producir, pero arruinaría definitivamente a este país”. Hasán Rohani, presidente de Irán: “Celebro la humillante derrota del plan de EE. UU. para prorrogar el embargo de armas a Irán”. Mike Pence, vicepresidente de EE. UU.: “Álvaro Uribe es un héroe”. Gerad Piqué, jugador del FC Barcelona: “Es una vergüenza, el Barça necesita cambios”. Cyril Abitebou, director del equipo Renault: “Puedo dejar muy claro que una vez que Alonso esté con nosotros será para siempre, así que no tendrá distracciones en otras competiciones”. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP: “Sánchez debería accionar el botón rojo para que Iglesias abandone el Consejo de Ministros”. Donald Trump, presidente de los EE.UU.: “Antes me caía bien Xi Jinping, pero ahora ya no”.