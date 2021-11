“Resonet”: “A Peregrina, cantos e romances nos camiños de Santiago”, en el Museo das Peregrinacións

Concierto del grupo “Resonet” en el Museo das Peregrinacións- 19´00 h.-, sobre un programa que recupera en abierto el material que integra el registro “A Peregrina. Cantos e romances nos Camiños de Santiago”, auspiciado por distintos entes, y que fue protagonizado por la soprano Mercedes Hernández, Karen Ferrari, viola da gamba; Rogério Gonçalves, fagot barroco; Juan Antonio Martínez, archilaúd y guitarra barroca; Paulo González, gaita; Carlos Castro, percusiones, bajo la dirección de Fernando Reyes, tiorba, guitarra barroca y archilaúd. No solamente se ofrecerán piezas del registro, que por primera vez se ofrece en nuestra ciudad, sino que también se amplía con otras, en un contexto acorde con el proyecto elegido, pero del trabajo elegido, sobresalen “El Conde Flores”, romance tradicional de la Península Ibérica, cuya raíz nos lleva al “Cancioneiro popular” de Dorothée Schubart, figura fundamental en las labores de investigación, en lo respectivo a los fondos etnomusicológicos del Archivo Sonoro de Galicia, obra indiscutible de la labor de investigación, en una labor abnegada y reconocida en estos años recientes, y llevada a cabo con Antón Santamarina. En 1978, la investigadora llegó a nuestra tierra, en un período vacacional, que tendría afortunadas consecuencias profesionales y de investigación. Riqueza y diversidad, que permitirá legar repertorio y material para simposios y conferencias.

“A Romeria”, otra de las piezas que se ofrecerán, resulta un romance tradicional, del Cancioneiro Musical de Galicia Castro Sampedro Folgar, fundador de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, en 1894, lugar en el que recuperaría importantes fondos arqueológicos, epigráficos, heráldicos y otras primicias. Erudito de su tiempo, fue valorado por su profundo conocimiento en lenguas clásicas, en complemento con el resultado de “O Cancioneiro musical de Galicia, guía para investigadores e intérpretes. Siempre supo mantenerse a distancia de los halagos y obligados compromisos de protocolo. Fue ante todo, un ilustre cronista de su provincial, recibiendo el reconocimiento como director del Museo Provincial de Pontevedra. En el ámbito más próximo de las personas con las que mantuvo una afinidad inmediata, aparecía Víctor Sainz Armesto, quien permanentemente colaborará con él en este impagable trabajo, compaginable con el llevado junto a conocidos dibujantes y fotógrafos, punto de referencia en la Sociedad Arqueológica, de gran estima. Una doble vertiente en lo que los investigadores de élite, calificarán como labor de campo. Un maestro en abrir y continuar perspectivas, que nos retrotraen a Manuel Murguía y con personajes como Castelao.

Hablando de Castelao, nos acercaremos a la pieza “Dom Iann Derrien”, tradicional de la Bretaña francesa, y que el intelectual gallego había recogido para publicar en su testimonial revista “Nós”. “Linda Romera”, romance popular de la Península Ibérica, cabe en el encuadre “A Virxe Peregina”, en sus diversos títulos enraizados en otras culturas, “The Virgin as a Pilgrim”, “La Vièrge pèlerine” o “Die Jungfrau als Pilgerin”. El texto: Cenariz (Ourense), deja razones en los trabajos de Dorothée Schubart y Víctor Said Armesto. El compendio en cd. de “A Peregrina”, permite disfrutar de piezas representativas como “Pelegria Naiziela Presentiam”, tradicional del País Vasco; “Caminad Señora”, perteneciente a Francisco Salinas, siglo XVI; “Canto de cego”, “A Romería”, ambas del mentado “Cancioneiro musical de Casto Sampedro”. Una pieza tradicional, de la herencia catalana, “Sant Jaume de Galicia”: “Wer das ellend bauen will”, pieza alemana del lejano Medievo, como corresponde al ideario del registro, culminando la vecina Francia, engarce obligado de estas tradiciones, con la mejor conocida “Pour avoir mon Dieu propice”, del siglo XVII.

“Ábreme a portiña”;”La Grande Chanson des pélerins”, la misma tradición gala, y que fue frontispicio de una entrega de otro trabajo de parecida envergadura “La Grande Chanson. As cancións dos peregrinos de Santiago. Francia ss. XVII e XVIII”, dividido en varios trayectos desde “A partida”, a “A Continuación do viaxe”, “Os miragres do camiño”, “A chegada a Santiago” y “A partida de Compostela”, trabajo avalado por varios entes, entre los que también aparecía quien acoge la cita, O Museo das Peregrinacións. Una tarde pues para disfrutar, en la que se ofrecerán “Camiño de Santiago”, con la firma de Alonso de Mondejar, del siglo XV; “Pasaemezzo”, de Diego Ortiz, del XVI; “Romerico que tú vienes”, de Juan del Enzina, de otro de los grandes testimonios y en permanente referencia, en los conciertos dedicados a la música antigua, y en especial a la española, se trata del “Cancionero de Palacio”; “La Pernette”, tradicional francesa, una canción de gran calado y apetecida por aficionados que no solo prestan atención a las formas antiguas, como se observa en los tratamientos comunes de los llamados grupos “folkie” y aledaños. “A gritar vai uma alma”, tradicional portuguesa, del “Romanceiro de A.Garret”; “Folías”, estilo contagioso y tentador, y que en esta oportunidad, nos traslada de nuevo a Portugal, en el Manuscrito de Braga 964, en la Biblioteca Pública; “Domare Cordis ímpetus Elisabeth”, de Estebâo Brito, siguiendo ese país, y el emblema y enseña de”Resonet”, “Vox nostra Resonet”, del “Codex Calixtinus”, para seguir con “Sante Jaco a Compostel” (anónimo recogido del diario de William Wey, s. XVI. Quedará espacio para un par de bises, que se anunciarán sobre la marcha y que se toman del programa escuchado. Como intérpretes, la soprano Mercedes Herández; Paulo González, con flautas, gaita y zanfoña; Carlos Castro, percusión y salterio y Fernando Reyes, dirección, tiorba y guitarra barroca.