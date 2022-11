LAS conversaciones de barbería incluyen las referidas a obras públicas en la ciudad, las críticas al alcalde y el hablar de fútbol. Practico las dos primeras. Y me intereso por el estado de la profesión peluquera: ¿subís el precio del corte de pelo, mantenéis clientes? Ese paradigma es apto para charleta con un taxista.

Veo completa la final de los Mundiales cada cuatro años y alguna Fifa entremedio. No me interesen los infinitos partidos que son teletransmitidos. Catar ha aportado una abigarrada inauguración con mucha electrónica y Morgan Freeman remedó la creación del hombre con su dedo casi tocando el de Ghamin Al-Muftah, un octogenario negro sano y el joven catarí sin piernas. Era una excitante constatación de diversidad humana bien avenida.

Por lo demás el evento ha aireado deficiencias notables en el país organizador: jornadas laborales abusivas a cuarenta grados, demasiados muertos en la construcción de ocho estadios en el desierto, autoritarismo gubernamental no aceptable para Occidente. El bien y los males suben juntos; se hará Justicia en algún momento.

Hay en los bares telespectadores para todos los partidos; como hiperactivo nervioso que soy me parece un subempleo de tiempo para vecinos aburridos. Lo veo como acción cívica contemporánea más que deportiva; y los partidos en que juega España como un acto patriótico, y eso me cuesta todavía más, quizá porque no soy patriota. Los jugadores Anssumanu Fati –de Guinea Bissau– y Pablo Sarabia, madrileño de 30 años con valor de mercado de 30 millones, ¿representan mejor a España que Trini, la señora que limpia mi despacho desde hace veinticinco años?

Miré el partido contra Alemania y advertí inteligencia estratégica: una guerra entre caballeros regulada por el Derecho. En ese fútbol hay un litigio con tropiezos y encontronazos tipificados y un juez. Jurado popular que necesita que se haga justicia y verdad. Me gustó.