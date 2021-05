“DE esta pandemia saldremos mejores”, nos decían. Y nosotros les creíamos. Eran días duros, con España confinada, y había que aferrarse a alguna ilusión. “Saldremos mejores”, nos decían, y les creíamos, porque veíamos a nuestros vecinos salir a aplaudir al balcón y nos pensábamos que se habrían vuelto solidarios. Pero no: estaban aburridos, y salir a las 8 a aplaudir a los sanitarios era un entretenimiento.

“Saldremos mejores”. Y demostraron que no. Que el primer día se puso en riesgo el trabajo y los sacrificios de muchos meses. Las imágenes de la primera noche sin estado de alarma son dantescas, y nos llevan a un profundo análisis. ¿En qué momento, como sociedad, hemos perdido tanto el norte?

El sábado, mirando las incidencias por comunidades, me preguntaba: ¿realmente estamos preparados para salir del estado de alarma? Tenía claro que no. Cuando me desperté el domingo, confirmé algo peor: la sociedad no está preparada para salir del estado de alarma.

“Saldremos mejores”. De tanto decirlo, Pedro Sánchez terminó por creérselo. Solo así se justifica que durante 14 meses no se tomase una sola decisión en materia jurídica para no tener que recurrir al estado de alarma, y que ante la falta de movimiento y viendo que la situación epidemiológica no era buena, no se planteó ni siquiera prorrogarlo.

Solo se me ocurre pensar que se creyera su propia ocurrencia. Porque pensar en que no se han tomado decisiones por réditos electorales (léase miedo al “ayusismo”) o porque la presión por reformar la ley es una música que viene entonando el PP, es todavía más preocupante.

Y porque eso confirma que no, que no salimos mejores. Primero, porque todavía no hemos salido. Y segundo, porque la sociedad sigue siendo tan egoísta e inconsciente como antes de la pandemia. En eso sí que se parecen la vieja y la nueva normalidad.