Sánchez y Feijóo, a por todas

La pelota para resolver la crisis en la justicia queda en manos del Gobierno y socios independentistas. No lo tiene fácil. Ninguno de ellos apoyaría revertir la norma por la que se impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos, medida apropiada para que tribunales de máximo nivel pudieran cubrir vacantes y ejercer su función con normalidad. Los más preocupados por la nueva situación deberían ser los barones socialistas que ya en algunas cuestiones de calado como los impuestos están más que incómodos con las decisiones del Gobierno. Lo que suceda en el mundo de la justicia no parece que vaya a influir mucho en el voto pero en comunidades como Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura seguramente no sentará nada bien lo de las selecciones vascas, facilitar el regreso de un Puigdemont triunfante o convertir a la Guardia Civil en chivo expiatorio. No será exactamente así, pero lo parecerá. En el plano político personal, el fracaso del pacto beneficia a los dos. Incrementa sus liderazgos. Por algo, en los últimos tiempos perdieron brillo Yolanda Díaz y Santiago Abascal, ambos además con dificultados internas. La primera por el despertar de Irene Montero y el segundo a causa de las artimañas de Macarena Olona. Quién iba a decir que una ruptura favorece el bipartidismo.