¿Se pelean dos si uno no quiere?

CONTRADICCIONES. Dice el refrán que “dos no se pelean si uno no quiere” lo cual no es siempre verdad y la mejor prueba la tenemos en el crimen del joven Samuel Luiz en A Coruña. Todos los testigos, incluso los que formaban parte menos activa de la jauría agresora, en que el muchacho no hizo ademán ni de defenderse. Él no quería pelea pero los otros estaban dispuestos a liarla y ante eso no hay nada que lo impida... ni siquiera un refrán tan antiguo.

Lo de Lionel Messi y el Barcelona de Joan Laporta es otra cosa aunque aquí, al menos, parece haber un pacto de no agresión física y verbal. Pero sorprende que no se haya alcanzado un acuerdo cuando una de las partes, el club, quería que se quedara y la otra, el jugador, estaba dispuesto a hacerlo. No se entiende por tanto que la suma de las mismas voluntades, con todos remando en idéntica dirección, no llegaran a buen puerto.

Significa eso que alguna de las dos partes no dice la verdad o que ambos mienten de forma descarada. Messi apela a los sentimientos mientras Laporta se aferra a las razones (económicas) y en esa dualidad siempre habrá dos bandos: aquellos que defiendan que las personas están por encima de todo y los que digan que son las instituciones las que deben prevalecer.

Son, por tanto, formas de entender el deporte que chocan frontalmente en este mundo tan mercantilizado en el que dos que parecen estar de acuerdo son incapaces de suscribir lo previamente pactado. Aunque en el mundo de fútbol ya se sabe que los contratos se suscriben para incumplirlos. Y en eso el Barcelona tiene mucha experiencia: Maradona, Cruyff, Ronaldo el bueno y hasta Figo el traidor son ejemplos. aNTÓN TRABANCA