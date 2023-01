¿Ser ‘indepe’ es más rentable?

¿Por qué premia Sánchez al president de la Generalitat y castiga al de la Xunta? El Ejecutivo gallego, siempre leal al Estado y a la Constitución, recibe paradójicamente un peor trato del Gobierno de España que el presidido por aquellos que quieren romper el país. Hace escasas semanas, el titular autonómico, Alfonso Rueda, mostró su interés en estar presente en una cumbre hispanolusa celebrada a 30 kilómetros de Tui topándose de frente con la negativa de Sánchez, que ahora sin embargo pone la alfombra roja a Pere Aragonès (ERC) para asistir a la cita hispano francesa de Barcelona. ¿Qué explicación tiene esta discriminación? ¿Tal vez que ser indepe sale más rentable? Habrá quien lo piense.

¿Hay que volver a preocuparse por un posible repunte de covid en Galicia? La irrupción de nuevas variantes y la apertura de fronteras en China es un nuevo factor de inquietud ante el que no debemos bajar la guardia. Con todo, como dijo el titular de la Consellería de Sanidade, Julio García Comesaña, la comunidad cuenta con algunas ventajas: un alto nivel de vacunación y unos hospitales y centro de salud que, pese a las críticas, no corren riesgo de colapso. Así que prudencia sí, miedo no.

¿Cuándo dejará el calendario electoral de condicionar la política en España? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.