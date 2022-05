LA Constitución prohíbe los referéndums de autodeterminación, primero porque ese no es un derecho salvo para condiciones muy tasadas por la comunidad internacional, y porque salvo dos países ninguno tiene instaurado un mecanismo de suicidio.

Sentada la realidad, puede hacerse, no obstante, un ejercicio de política-ficción, y ahí donde todo es posible, sería el momento de convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña –y también en el País Vasco–, ahora que todas las encuestas, oficiales y particulares, apuntan a que la mayoría de catalanes y vascos votarían a favor de permanecer en España en las circunstancias actuales.

En Cataluña el souflé independentista ha bajado hasta el punto que el 70 por ciento de los catalanes considera que la independencia no debe ser una prioridad para el Govern. Por supuesto, no se puede jugar al aprendiz de brujo, no vaya a ser que el genio no quiera volver a la botella, pero dan ganas de llamarlos a las urnas, pierdan, y que se retiren a los cuarteles de invierno para unas generaciones.

LLORAR. El noventa por ciento de los españoles están hartos de la crispación política, según el CIS, que en este caso no puede decirse que haya cocinado los datos en favor del Gobierno, porque con esas cifras no hay nada que aliñar. Todos los partidos políticos y sus líderes consideran que hay que rebajar la tensión excepto una que dónde mejor se mueve es en las procelosas aguas del debate chulo y pandillero.

En efecto, lo han adivinado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no está dispuesta a bajar el tono de sus intervenciones. “A la política hay que venir llorado”, le dijo a la portavoz de la oposición, Más Madrid, Mónica García, que se quejó de los ataques ad hominen que le lanza siempre que puede.

O sea, que con Ayuso no se puede esperar que la crispa-ción política se relaje. Quizá sea un mecanismo de defensa porque para muchos de sus detractores ella es el muñeco que mueve la boca manejado por un ventrílocuo.