“Sinfonía de Culturas” por la Banda Municipal en el Teatro Principal

“Sinfonía de Culturas” en el II Ciclo de “Camiños Sonoros”, de la Banda Municipal, es el programa para el Teatro Principal- 12´00 h.-, que dirige su titular David Fiuza Souto, con obras de Kees Vlak, Percy Aldridge Grainger, Adam Gorb y Michele Mangani. Percy Aldridge Grainger, personaje curioso, tendrá “Linconshide Posy”, con sus variados tiempos descriptivos, desde “Canción marineira” a “Horkston Grange” y “He Lost Lady found”, un compositor que lamentaba la etiqueta de frívolo y de segundo orden que se le atribuía, Los compases desenfadados y pegadizos de “Country Gardens” o “Molly on the shore”, éxitos de considerable difusión en el mundo anglosajón, tenía la mayor culpa del hecho. Sostendría que el objetivo de su música, no era simplemente entretener, sino provocar, incitar una reflexión acerca de la atormentada y contradictoria vida humana. Quizás no faltaba razón a esa opinión, con algo de confesión amarga, aunque por otro lado, y con las perspectivas que proporcionaba el tiempo, no era menos cierto Grainger valoró en exceso el peso específico de sus contribuciones a la música contemporánea.

Pesan precisamente todavía sobre su música ciertos prejuicios y es que la gran mayoría de su legado, se basa en la variación y orquestación de materiales folklóricos preexistentes por lo que muchos han visto en él más a un talentoso arreglista que a un auténtico creador, Pero para Grainger, las melodías populares, eran lo que para Morandi las botellas o para Picasso las guitarras: objetos sobre los que construir una visión del mundo, como dejó escrito el estudioso y crítico Stefano Russomanno. Un mundo tan ancho como la procedencia geográfica de los materiales empleados por el compositor: aires ingleses, irlandeses o escandinavos, americanos y orientales (desde China a indonesia). Más allá del encanto ingenuo y algo “demodé” que irradian muchas de sus piezas, el autor revela un gusto personal en las mezclas tímbricas y en el manejo de los instrumentos de viento, además de una refinada sensibilidad armónica, cualidades que despuntan en partituras como “In a Nutschell”, “Country Derrt Air” o “Molly on the Shore”, piezas que han soportado el tiempo con respetable dignidad. Un verdadero epígono de la pura tradición del romanticismo.

Kees Vlak, comenzará la sesión con “Wald Symphony”, un músico que nos acompaña con regular frecuencia y segura aceptación por el estilo de sus obras, en beneficio de unos orígenes con buenos argumentos como trompetista junto a su padre, un clarinetista aficionado en la “Waterlands Fanfare Orchestra”, en Nieuwendam Amsterdam). Desde los años de juventud, se aventuró a formar pequeñas agrupaciones de entusiastas aficionados, con pruebas de intento en las cadenas de radio. En ventaja sus estudios en el Conservatorio de Amstardam, graduándose con máximas calificaciones académicas y que completará en piano y trompeta. Otro peldaño llegará por la incorporación a orquestas profesionales, en calidad de trompetista de atril, que ampliará a otras actividades profesionales, en salas de conciertos, prueba evidente de aquellas experiencias juveniles, que mantuvo durante toda su vida. Uno de aquellos espacios históricos en su trayectoria, había sido el cabaré de “Win Kan”, en el que estuvo durante un período de doce años.

Michele Magnani, músico en activo, tendrá “Tre Dance Latine”, composición reciente y ejemplo de un estilo de sello personal, de este músico de Urbino, formado en el Conservatorio Gioacchino Rossini, de Pesaro, la ciudad natal del “Cisne de Pesaro”, y del que excelentes noticias tuvimos en los años afortunados del añorado “Festival Mozart” de A Coruña, que nos permitió disfrutar de algunas de sus grandes óperas. Magnani se especializó en instrumentaciones para banda y dirección de orquesta, y que continuaría en el Conservatorio G.B. Martini, de Bolonia, en el ámbito de la música coral. Entre 1995/6, realizó un curso de dirección orquestal con G.Dimitrov, y fue clarinete solista de la Orquesta Filarmónica Marchingiana, además de fundar el “Grupo Assieme en plain air”, mientras realizaba trabajos de dirección con la “Orquesta de Vientos de la Cappella del SS Sacramento”. Fue compañero de Dario Fo, Premio Nobel de Literatura, en su espectáculo “Evento Itinerante de Animación Carnaval de Fano”, en otra de las destacadas dimensiones artísticas y “Aubade”, composición destacada en su catálogo, recibió el Premio Valle d´Aosta.

Adam Gorb- “Yiddish Dances” (Khosidl, Yerkishe, Doina, Hora y Freylachs)-, estudio en la Harvard University, y en la Royal Accademy of Music, de Londres, interesándose siempre por las formas contemporáneas, con trabajos como “Metropolis”, Premio Walter Beelor Memorial, de Estados Unidos, en 1994. Obras suyas fueron dadas a conocer por la BBC Philharmonic Orchestra, los BBC Singers, el “Massini Quartet” o la “Liverpool F.O.”También la ópera aparece entre sus preferencias, con dos títulos como “Anya 17” y ”The Path to Heaven”. Para la ratificación de esas preferencias por la música actual, fueron determinantes los estudios en centros como Huddersfiel, Chelttenham, Highgate y Canterbury. Para el sello “NMC”, grabó la obra “Eternal Voices”, llevaba a cabo en la Catedral de Exeter.