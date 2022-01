¿Sirve para algo el pasaporte covid?

ES indudable que el proceso de vacunación en España ha sido un éxito. En tan solo 13 meses se han administrado más de 88 millones de dosis, lo que supone que 9 de cada 10 personas mayores de 12 años tienen la pauta completa, a lo que habría que añadir que entre los mayores de 40 años cerca del 70% se han puesto la dosis de recuerdo. Eso nos deja en la parte alta de la clasificación mundial, y segundos en Europa.

Los beneficios de estar vacunado superan ampliamente los riesgos para el promedio de la población. Por ejemplo, la tasa de fatalidad, es decir, el número de fallecidos con respecto al número de casos era del 12% en marzo de 2020. Es cierto que esta cifra no dice toda la verdad ya que la capacidad de detectar positivos ha aumentado ampliamente por lo que en el momento en el que comenzó la pandemia el denominador era un número de un orden mayor que el se reflejan en las estadísticas oficiales. Pero si tomamos el dato del día en el que se puso la primera vacuna en nuestro país, el 27 de diciembre, la cifra es del 2,67%. Hoy es del 1%.

Una herramienta que han usado muchos países, incluida España (dejando la decisión en manos de las comunidades autónomas), es la implementación del pasaporte covid para acceder a ciertos lugares públicos. La lógica era que ayudaría a reducir la transmisión allá donde las medidas no farmacéuticas (mascarilla y distancia) no se cumplían de manera estricta dada la naturaleza de la actividad (principalmente bares y restaurantes) y, además, incentivar a los no vacunados a hacerlo y reducir todavía más el riesgo de hospitalización y de fallecimiento. Una vez que el número de vacunados es difícilmente ampliable y que la variante ómicron ha elevado notablemente la transmisibilidad del virus, muchos gobiernos regionales se están empezando a plantear la posibilidad de suspender el pasaporte covid.

Llegados hasta aquí, cabría preguntarse si realmente tal medida ha sido efectiva. Y eso es justamente lo que han planteado Miquel Oliu-Barton y colegas en un reciente estudio publicado en Bruegel. Sus resultados son notables. Primero, el certificado covid ha incentivado la vacunación de manera considerable en los tres países analizados (Francia, Italia y Alemania), entre 6,2 y 13 puntos porcentuales. Segundo, en términos de salud las muertes y hospitalizaciones hubieran sido entre un 31% y un 5% mayores sin el certificado. Tercero, la actividad económica también se ha visto beneficiada, en concreto, el PIB habría sido entre un 0,3% y un 0,6% menor en ausencia del pasaporte. Las cifras no deberían ser muy distintas para nuestro país.

En definitiva, sí, el pasaporte ha sido efectivo tanto para reducir la presión hospitalaria y la letalidad del virus, como para incentivar la vacunación. Además, desde un punto de vista económico, ha facilitado la recuperación.