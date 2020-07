Sobre el insulto

DECÍA Jefferson que si tuviera que elegir entre un país sin Gobierno o sin prensa libre se inclinaría sin dudarlo por el primero. Hegel, faro que no se apaga, fue en su juventud director de un periódico y comentaba que la lectura de la prensa diaria era la eucaristía del hombre libre.

La prensa diaria y libre, por supuesto, es uno de los elementos imprescindibles de las modernas democracias; su misión más importante es el control del Gobierno. La prensa española atacó a Pablo Iglesias por el chusco caso de la tarjeta de un móvil, y el atacado contestó insultando, con nombre y apellidos, a periodistas.

Pablo Iglesias pudo haber dado explicaciones y pudo recor-dar aquello de Quevedo: “Arro-jar la cara importa, que el espe-jo no hay por qué”. Pero no: contesta –¡y desde la Moncloa en rueda de prensa!– exponiendo que en una democracia avanzada hay que naturalizar el insulto. Si he entendido bien, significa que el insulto debe circular con fluidez y sin que esté mal visto. Y esto es inasumible. Imagínense lo que sería la vida si al cruzarse con alguien le dijéramos “Buenas tardes, imbécil” o cualquier otra cosa por el estilo, o más bien por falta de él.

En mi niñez y en mi pueblo había una maestra de primera enseñanza que preparaba a gente para guardias de asalto, y dedicaba la primera lección a las reglas de urbanidad, que consideraba xmuy necesarias en la labor de estos profesionales.

Pues bien, lo que habría que naturalizar, sobre todo en un vicepresidente del Gobierno, que además de ese título es compañero de una ministra, son estas reglas antiguas y eternas. Hay que saber distinguir a tiempo la diferencia entre las jaimas en la Puerta del Sol y las moquetas

del poder, y ser consecuente con lo que uno es, más que con lo que fue. Falta fineza y sentido de la ejemplaridad, que siempre ha de ser pedagógica.