Sobre la futura vacuna del covid

AUNQUE no se sea ducho en la materia, es de común conocimiento que una vacuna es un remedio creado en el laboratorio para evitar padecer una determinada enfermedad infecciosa.

Simplificando, las diferentes vacunas son de tres tipos. En ocasiones se trata del germen “muerto”, otras veces el organismo patológico está vivo, pero desprovisto de su acción nociva. Y por último pueden utilizarse solo fragmentos del germen a proteger.

En cualquier caso lo que se pretende con la vacunación es que el sistema inmunológico cree anticuerpos contra el germen responsable de una determinada enfermedad, que se evita si unos se contagia. Unas veces las vacuna se administra por vía oral, otras a través de una inyección o por medio de una escarificación en la piel.

Los efectos de la vacunación, dependiendo de la enfermedad que se pretende evitar, son de duración variable. La vacuna contra la viruela es de por vida. Otras duran algunos años, como son los de la vacuna antitetánica que tiene efectos preventivos en más del noventa por ciento entre 13 y 14 años. La de la gripe, como todos sabemos, debe renovarse anualmente.

La vacunación es un método preventivo extraordinario, pero no garantiza al cien por cien que no se pueda padecer la enfermedad contra la que se pretende proteger. La vacuna contra la gripe, es efectiva en la gran mayoría de los que se vacunan, pero algunos, aún vacunados, pueden padecer la gripe.

En la prensa de 2018, se leía que en Orense de 26 personas ingresadas por gripe, seis de ellos estaban vacunados. El 26 de enero de este año informaba EL CORREO GALLEGO, que de 351 ingresados por gripe, 206 no estaban vacunados, de lo que se deduce que 145 sí lo estaban.

Para proteger de la covid 19 aún no disponemos de una vacuna. Es cierto que tanto en China como en Estados Unidos y en la Unión Europea se está trabajando denodadamente para crearla. En la prensa se recogen noticias, algunas muy optimistas, que vaticinan que pronto dispondremos de una. Nunca se ha conseguido una vacuna antes de dos o tres años de investigación, pero es verdad que la ciencia avanza en nuestros días que es una barbaridad (como dice el D. Sebastián, personaje de La Verbena de la Paloma).

Es de suponer que la inmunidad adquirida por medio de la vacuna no dure mas tiempo que la que se crea si se padece la enfermedad. Por ejemplo, la inmunidad contra la gripe, bien sea padeciendo la enfermedad o por la vacunación, no es superior al año. De ahí que haya que vacunarse todos los años si se quiere evitar.

Con respecto a la covid 19, según se lee en la prensa, lo que supongo que no son datos definitivos, los anticuerpos que se crean padeciendo la enfermedad, no duran mas allá de los dos o tres meses. También se ha dicho que los que la padecen sin síntomas crean menos anticuerpos. Es de suponer que cuando dispongamos de una vacuna contra esta enfermedad, si sigue la regla, sus efectos no durarían mas allá de este tiempo ¿quiere esto decir, que debemos vacunarnos cada dos o tres meses? Me parece que esto no es una buena noticia. No solo por la molestia, si no también por el gasto que esto supone, tanto por los sanitarios que deben dedicarse a vacunar; también por el que deberá dedicarse a la fabricación industrial y distribución de la vacuna.

Por lo tanto, habrá que dirigir lo esfuerzos también hacia el descubrimiento de tratamientos efectivos y con pocos efectos secundarios. Y al de medicamentos preventivos que deberán usar fundamentalmente las personas susceptibles de poder tener graves consecuencias de infectarse, como son los ancianos y los que padecen enfermedades que condicionen las formas graves de esta viriasis.

Espero y deseo que no sean veraces las noticias actuales que llevan a sumponer que la inmunidad a la covid 19 sea tan corta y que por lo tanto una futura vacuna defienda de la enfermedad durante al menos un año. También deseo que los avances científicos permitan en poco tiempo que la población mundial disponga pronto una vacuna efectiva y sin indeseables efectos secundarios o que sean pocos y tolerables.