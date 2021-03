EL próximo 4 de mayo se celebrarán unas elecciones altamente polarizadas en la

Comunidad de Madrid en donde se con-traponen dos proyectos claramente antagónicos, tanto es así que la presidenta en funciones de la comunidad ha lanzado como lema de campaña el ya famoso ¿SOCIALISMO O LIBERTAD?

Pero este artículo no trata de los modelos y propuestas políticas que representan Isabel Díaz Ayuso y los partidos de izquierda. Gane quien gane los comicios autonómicos, Madrid seguirá siendo un lugar más o menos próspero en donde los derechos y libertades fundamentales de los madrileños no se verán sustancialmente trastocados. Esto es así porque las comunidades autónomas, a pesar de haber adquirido amplias competencias en numerosas áreas, no tienen poder para modificar el modelo de Estado recogido en la Constitución. Por fortuna, hace cuarenta años optamos por una democracia liberal, el problema es que todavía algunos ponen en duda que esta ha sido la mejor opción. Pero ¿el socialismo puede ser rival de la libertad?

El Muro de Berlín representa el fracaso del socialismo, tanto es así que era una barrera de salida para el Este y no una de entrada para el Oeste. Y eso que, en su forma pura, el denominado comunismo de guerra duró en la URSS menos de un lustro, y fue sustituido, según Lenin, por una especie de capitalismo de Estado, después de que la renta per cápita cayera un 58 %.

El estandarte del socialismo del siglo XXI, Venezuela, es uno de los países que ofrece menos libertades a sus ciudadanos, según Freedom House. Por no hablar del empobrecimiento generalizado causado por el chavismo que se refleja en dos datos: (1) el nuevo billete de un millón de bolívares soberanos, que equivale a 100 billones de los antiguos bolívares, tiene un valor de 46 céntimos; (2) la renta per cápita está en niveles de los años 40.

En contraposición, el modelo liberal surgido de la Revolución Gloriosa y de la Independencia de los Estados Unidos, es decir, el basado en el capitalismo de libre mercado, igualdad ante la ley, respeto a la propiedad privada y cumplimiento de contratos, ha multiplicado por 14 lo que el individuo promedio produce y consume. El índice de Desarrollo Humano Aumentado calculado por Leandro Prados de la Escosura, que tiene en cuenta salud, educación, condiciones materiales de vida y libertades políticas, se ha multiplicado por 5 en los últimos ciento cincuenta años.

La libertad ha ganado la batalla. Y si

alguien tiene dudas de que el resultado

debiera haber sido otro, solo tiene que ver el progreso de la humanidad del que hemos sido testigos en las dos últimas centurias. La historia nos demuestra dos constantes: la libertad es prosperidad y el so-cialismo es pobreza.