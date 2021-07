¿Solvencia de Cataluña?

DURANTE años Cataluña fue una comunidad respetable y respetada que lideraba la mayoría de los indicadores económicos y sociales de España. Tenía integridad y nadie ponía en duda su solvencia. Muchas empresas extranjeras decidían instalar sus sedes en Barcelona. El Mobile World Congres era el mejor ejemplo de ello.

Todo saltó por los aires cuando unos políticos iluminados decidieron iniciar un camino a ninguna parte a cuenta de su derecho a decidir la independencia. Lo curioso fue que la mecha que encendió el barril de pólvora se activó tras una caótica sesión en el Parlament dedicada a arrojarse a la cara el célebre 3 % de comisiones que se había instalado en un sistema corrupto. Como no podía ser “uno de los nuestros” el perceptor tuvieron la habilidad de cambiar por el “España nos roba” para justificar lo injustificable.

Lo que ocurrió después no vale la pena recordarlo a pesar de que vuelve a estar de actualidad tras la decisión del Tribunal de Cuentas: 5,4 millones a los ex altos cargos de la Generalitat por supuestamente malversar dinero en la promoción internacional de la independencia de Cataluña.

Esa decisión puso sobre el tapete la realidad de Cataluña: ninguna entidad bancaria quiso avalar al no fiarse del Govern y por eso hubo que echar mano del Instituto Catalán de Finanzas para cubrirla. No es casualidad. Las principales agencias de clasificación califican los bonos de la Generalitat, que no tiene quién la financie, como basura y la AIReF afirma en su último informe que “la deuda a largo plazo se sitúa dentro de la categoría de grado especulativo”. Es decir, una solvencia por debajo de cero. ANTÓN TRABANCA