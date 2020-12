HAY espacios en los que resuena la Tierra. Ese en el que está usted ahora, señor lector, señora lectora, si en su corazón y en su cabeza le cabe entera. En algunos lugares y en algunos momentos esa

vibración es más percep-tible. Sucedió en la romana plaza de san Pedro el día de Navidad y ahí se

hizo presente la Huma-

nidad toda. Era la porción doliente de los países en desgracia.

Papa Francisco mencionó docena y media, y pidió para ellos afecto y oraciones. Alto Karabaj, entre Armenia y Azerbayán; Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, objeto de terrorismo internacional. Sudán del Sur: desde el año de su independencia (2011) no ha tenido un día buen. Nigeria y Camerún.

En Venezuela lo que ya conocemos y en Chile hay revuelta civil. Hubo tormentas devastadoras en Vietnam y Filipinas. Y crisis humanitaria en Burkina Faso, Malí y Níger, con extremismos y conflicto armado.

He consultado mi móvil para localizar dónde es el mencionado Alto Karabaj y cuál es la grafía de Rohinyá, ese pueblo marginado abusivamente en Myanmar, la antes conocida como Birmania. Me son ahora menos extraños, menos ajenos, ya no puedo ignorarlos.

Papa Francisco mencionó esos lugares y pidió para ellos un hueco en el resto de la Humanidad. Y añadió la bendición urbi et orbi –a la Ciudad de Roma y al Orbe entero–.

Le deseo un venturoso año nuevo. Aceptamos que cada día trae su afán y cada quien carga su peso. Y también que usted y yo contribuyamos a sostener el Mundo. Nos vemos.