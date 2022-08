Superficialidad, frivolidad

LO menos que se puede pedir a un Gobierno es que se tome en serio su trabajo. Estamos en manos de un presidente y ministros que no están a la altura, se evidencia día a día. La mayoría de ellos, empezando por el propio Sánchez, no habían gestionado ni su casa, por lo que no sabían que para que las cosas vayan bien los gastos tienen que acomodarse a los ingresos. Tampoco tenían noción del obligado sentido institucional, no conocían las leyes y cuando llegó la hora de la verdad gobernaron con el mismo espíritu que un grupo de amiguetes, tratando de aprovechar las ventajas de mandar y tener a su servicio cantidad de privilegios.

No se trata de una visión malévola del Gobierno actual, sino que los hechos que demuestran su frivolidad son constantes. Y crecientes. Con el agravante de que España, como la mayoría de los países del mundo, atraviesa una crisis económica, energética y social muy profunda, lo que provoca que duelen más, preocupan más, esos gestos.

El presidente dice fuera corbatas para aguantar mejor sin aire acondicionado. Debe pensar que todos los españoles disfrutan de ese lujo, y la mayoría de sus medidas están relacionadas con los grados del aire acondicionado, como si no hubiera millones de familias que viven en apenas 50 metros cuadrados y no conocen más aire acondicionado que el del metro o el autobús. Y no es demagogia. Eso sí, ese mismo presidente tan preocupado por el gasto y la contaminación utiliza un helicóptero, un Audi y un Falcon para un viaje de 300 km. Una de sus ministras gasta varios miles de euros en promover la igualdad en las playas con unos carteles ridículamente retocados y que no contaban con la autorización de las personas fotografiadas.

Una campaña que demuestra que Irene Montero no tiene ni idea de qué público llena las playas españolas, cree que solo acuden mujeres y hombres con cuerpos de infarto y no se ve una persona entrada en carnes en todo el litoral. Menos piscina de Galapagar y más pisar la calle, habría que decirle a la peculiar feminista.

Sánchez, para paliar las críticas, se ha ido a los Balcanes a dar apoyo público a los países que llaman a la puerta de la UE. Mejor sería que se ocupara de los españoles.