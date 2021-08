Talibanes entre nosotros

LA conmoción que ha provocado en todo el mundo la victoria plena de los talibanes en Afghanistan, rematada con la toma de Kabul y el temor que provoca en Occidente el retroceso histórico del país en cuanto que la aplicación del rigorismo islámico suponga especialmente la pérdida de identidad de la mujer como ser humano y otras consecuencias terribles (el éxodo y el intento salir del país de miles de familias ofrece escenas desgarradoras) merece alguna reflexión sobre la propia convivencia entre nosotros de colectivos, cuyas ideas se aproximan mucho a la de los propios vencedores.

No deja de ser curioso que en España se use con naturalidad y los veamos en actos públicos y con autoridades de partidos de progreso el atuendo que las mujeres de Agfhanistán temen que se les imponga de nuevo. En Ceuta, una mujer presidió una mesa electoral con niqab, totalmente embozada, y junto a otra vestida del mismo modo se retrató el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García-Page sin el menor problema. O sea, que los otros talibanes ya están entre nosotros, y en Europa Cabe recordar ahora que varios cientos de jóvenes árabes, en las fiestas de fin de año de 2015, en Colonia y otras ciudades alemanas, agredieron sexualmente a las mujeres que encontraron en su camino. Pero lo más insólito de este caso fue que imán de Colonia Sami Abu-Yusuf, declaró en una entrevista que la responsabilidad de las violencias sexuales de Nochevieja no se debían atribuir a los jóvenes, sino a las mujeres que iban por la calle medio desnudas y perfumadas. El imán llevaba decenios en Alemania, pero no había dado un solo paso hacia la cultura que lo había acogido.

Hace veinte años, el profesor Giovanni Sartori publicó uno de sus más famosos libros, “La sociedad multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y extranjeros” en el que advertía de la absoluta incompatibilidad entre los valores y principios de la sociedad occidental y el Islam. “¿Es posible entonces que un inmigrante, educado en una cultura o una religión distinta de la nuestra, como el islam, se pueda integrar, negando los principios que forman parte de su educación, de su sensibilidad?”. ¿Qué significa integrarse? Angela Merkel lo ha dicho claramente: “Queremos que los inmigrantes absorban los fundamentos culturales de nuestra convivencia; es decir, el sistema de valores, de reglas y de comportamientos que rigen entre nosotros”.