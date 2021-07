Tarde y mal

¿TIENEN noticia de que el Consejo General del Poder Judicial se haya reunido alguna vez para hablar, de puertas adentro por lo menos, de los grandes defectos de justicia española? Yo no. Pero tampoco voy a decir que me mantenga muy informado de lo que el gobierno de los jueces trata o deja de tratar. Sólo es que estos días se han venido produciendo noticias sobre como funcionan estas cosas en otros países y, aunque sólo sea por hacer una de esas odiosas comparaciones, a uno se le da por pensar que o bien la justicia es demasiado lenta en España o es demasiado rápida en un país como los Estados Unidos.

Miren sino: allí, hace un mes, más o menos, se dio a conocer la sentencia definitiva con la que un policía fue acusado de asesinato, por haber utilizado técnicas excesivamente agresivas sobre un ciudadano negro, que causaron la muerte al agredido y un enorme escándalo en el país. Seguro que saben de lo que les hablo, porque tampoco fue pequeño el escándalo en el resto del mundo.

De lo que no sé es de si son del todo conscientes de que los hechos juzgados habían sucedido hace poco más de un año. Es decir: en ese reducido tiempo fue llevado ante los tribunales un imputado, como creo que se diría aquí, y este, una vez confirmadas debidamente sus culpas, ya está en la cárcel cumpliendo la pena que los tribunales mismos le impusieron.

¿Pillan? No deben necesitar que les recuerde que en España es posible que uno de esos imputados permanezca en esa situación de tal no durante poco más de un año, como le sucedió a ese policía americano, sino varios otros años, muchos incluso, sin que los tribunales, o los jueces, vamos, que no sé si estoy diciendo las cosas con la precisión debida, ya no sólo no alcancen a sentenciarlo sino incluso a culminar con algo de rigor el procedimiento por el que se comprueben sus culpas.

Tampoco es necesario que les haga ver la sin razón de que los pronunciamientos de los jueces se produzcan, además de con una tardanza exagerada y por eso mismo dudosamente justa, sino cuando, además, ya ni viene a cuento ni a salmodia cualquier cosa que quieran decir. ¿Qué les parece que un órgano judicial venga ahora a decirnos que el nombramiento de una directora general de Televisión que ya hace meses que no lo es, fue improcedente?

Si la justicia es tan lenta, se puede pensar que los jueces son torpes, o vagos, o que el plan de trabajo que siguen no es el adecuado para los tiempos que corren. O que el Consejo General del Poder Judicial, si no se reúne a tratar de esto, tampoco está a lo que debería estar.