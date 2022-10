Tránsfobas, quizá prudentes

MI colega se resiste a cambiar de femenino a masculino el nombre de su alumna de Secundaria: tuvo su nombre de mujer en los tres cursos anteriores en los que le dio clase y ahora lo cambia a su albur y también el tratamiento: ¿estás seguro, en lugar de estás segura? y frases semejantes.

El cambio de sexo está cuestionado por la ligereza con que se acomete: a cierto malestar y alguna indefinición en la infancia, se añade una compasión hacia la niña afectada y... chute de hormonas para modificar la apariencia, cirugía con amputación de mamas en la mayoría de edad y una identidad mutada para una personalidad inestable.

Se denuncian las debilidades del proceso trans: diagnóstico precipitado en la preadolescencia y poca atención psiquiatra para quien lo solicita: laten patologías psicológicas sanables sin necesidad de hormonas ni bisturí.

Surgen reacciones a esa precipitación. Se acaba de presentar públicamente Amanda (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada: padres y madres de niños que se autodeclaran transexuales) y se opone a la ley trans que el Ministerio de Igualdad acaba de llevar al Congreso.

La Asociación Amanda es un ejemplo de sociedad civil que lucha por sus derechos y por los de los más cercanos, los de sus propios hijos.

Las han tachado de ser brujas tránsfobas, como a mi colega de Bachillerato. Los políticos y los psicólogos insisten en que sus hijos son trans, pero ellas que los han parido están convencidas de que no lo son y quieren ser prudentes y tomarse el tema con calma. Que lo que tienen sus hijos, casi siempre, no es disforia sino autismo, depresión, anorexia o simplemente... adolescencia y se pasa con el tiempo, con cariño... o con terapia o con medicación, o con todo junto sin necesidad de bisturí ni de hormonas. No están dispuestas a que sus hijas pasen por el quirófano y tomen decisiones irreversibles en un período que se caracteriza precisamente por la volubilidad.