Tres toques de atención

EN APENAS cuatro jornadas de Primera División -cuando escribo estas líneas se está disputando la quinta-, aunque en algunos casos solo llevan jugados dos partidos, ya hay tres hechos muy diferentes entre sí pero harto significativos. Por un lado, ese nuevo polémico triunfo del Real Madrid en el campo del Betis en el que el VAR ha vuelto a hacer de las suyas. Por otro, el debut de Luis Suárez en las filas del Atlético de Madrid y, finalmente, la confirmación de Ansu Fati como nuevo referente del barcelonismo con el permiso de Messi.

Por lo que respecta al VAR, puede que en las dos jugadas en las que salió beneficiado el equipo de Zidane, el colegiado acertase al rectificar tras ser avisado por sus compañeros. Lo que no es de recibo es la diferencia de criterio a la hora de aplicar el mismo reglamento pues en otros campos, y aquí cabe recordar el partido disputado por el conjunto blanco en la recta final de la pasada temporada en San Sebastián, el criterio que se aplicó fue completamente distinto pero, eso sí, el beneficiado en ambos casos ha sido siempre el mismo.

Seguramente una solución, que no la mejor, esté en la propuesta del ex colegiado internacional Iturralde González que propone, con buen criterio, que se forme un cuerpo de especialistas de VAR cuya única función sería esa por lo que no estarían condicionados como sucede en la actualidad, porque los que hoy se sientan en la sala del VAR mañana mismo son los que tienen que arbitrar y serán juzgados desde la distancia por los que ayer tú juzgaste.

Pide el ex árbitro vasco que para evitar problemas futuros, lo mejor sería crear este cuerpo con los mejores colegiados de Segunda B, ya que dada su juventud, pueden formarse y dedicarse durante años a esta labor sin interferencias de ningún tipo.

Lo que está claro, por mucho que el jefe de los árbitros Carlos Velasco Carballo nos intente vender lo contrario echando mano del número de aciertos y demás zarandajas, es que este invento, que se creó para que el arbitraje fuese más justo, está consiguiendo lo contrario, sembrar la polémica y la confusión entre los aficionados. Pues si antes aún se podía justificar el error humano, ahora esto tiene difícil salida cuando desde la distancia y con la frialdad que permite el analizar ante una cámara de televisión una jugada una docena de veces, luego en unos casos se adopta una decisión y en otros, otra muy distinta ante situaciones similares.

Y mientras los responsables del VAR siguen haciendo de las suyas, los aficionados y los medios de comunicación ya tienen para distraerse unos cuantos días con el afortunado debut de Luis Suárez con el Atlético de Madrid, aunque luego pinchó ante el Huesca. El uruguayo, en apenas media hora, dio todo un recital al punto que pareciese que había jugado toda su vida con sus nuevos compañeros. En ese poco tiempo el nueve rojiblanco metió dos goles, dio una asistencia y provocó un penalti que luego no sería tal.

Preguntas. Los aficionados atléticos ya se frotan las manos pensando en lo que puede dar de si este hombre en el equipo del Cholo y ya hay quien, como su compañero Costa no se explica cómo es posible que el Barcelona le dejase marchar gratis para reforzar a un rival directo. Es más, en la ciudad Condal también los hay que no se lo explican, pero son los mismos que hace apenas unos días justificaban su despido argumentando que ya había dado de sí todo lo que podía dar y le vendría bien al equipo acabar con uno de los capos de un vestuario que, por dejadez de la directiva, se había hecho con un poder que no le correspondía.

Así estaban las cosas entre Madrid y Barcelona cuando, con más dudas que certezas, saltó el nuevo Barcelona de Ronald Koeman al Camp Nou para debutar en la Liga ante un rival mucho más rodado. Afortunadamente para Bartomeu e incluso para Messi y compañía, de momento no se permite la presencia de aficionados, porque una curiosidad mal sana me lleva a pensar que los culés no iban a recibir precisamente con cánticos y ramos de flores a los suyos. Pero estas cosas tiene la covid-19.

Decíamos que así estaban las cosas en el feudo azulgrana cuando un jovencísimo jugador, Ansu Fati, puso patas arriba el partido en apenas media hora, haciendo dos goles, provocando un penalti y volviendo loca él solito a todo la defensa de Emery, un técnico que lleva trece visitas al Barcelona cosechando otras tantas derrotas, todo un récord. Un jugador que luego también abriría el marcador ante el Celta.

Con cuidado. El problema que se le plantea ahora al Barça es cómo proteger a su nueva figura para que no se le suban los humos a la cabeza, algo que han sufrido muchos jóvenes jugadores que apuntaban maneras y que se quedaron por el camino al no saber gestionar bien la fama y el dinero ganado a edades tan tempranas.

Ejemplos los hay a cientos y bien harían en no exponer a Ansu excesivamente en público pues ya sabemos como son los medios de comunicación. Que se lo pregunten a Robinho, que tras su primer partido con el Real Madrid ya lo compararon con un Ronaldinho que por aquel entonces lo había ganado todo en Eropa y luego ambos acabaron como acabaron.