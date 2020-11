Trump, Biden, Feijóo y Pontón

ERA oportuno comentar hoy las elecciones norteamericanas, de Biden como nuevo presidente y de que Trump como pesadilla a olvidar, pero a la hora de ponerme ayer al teclado estaba todo por decidir, y como hay otros asuntos que nos atañen y de mayor relieve, dejemos el esperpento yanqui para otro día. O para siempre, pues desde aquí poco más que encomendarnos al señor Santiago podemos hacer para que al final quede en un susto, por mucho que el desenlace nos afecte. No hay más que mirar al premier inglés Johnson, tal para cual, a la espera de ganador para fijar su posición sobre la UE.

En cualquier caso, del lamentable espectáculo norteamericano podemos sacar conclusiones que elevan nuestra autoestima en tiempos que buena falta nos hace. La primera, salvo que Tezanos ande por detrás, es el estruendoso batacazo de las encuestas. Aquí, los pronósticos de las empresas demoscópicas, incluso los del CIS en alguna ocasión, van a misa. O la maravilla de proceso electoral que tenemos en España, que en menos de tres horas clava unos resultados que una semana después la autoridad judicial viene ratificando en un 99,99 por ciento de los datos.

Por eso, mejor que en Biden y Trump detengámonos en lo que atañe a nuestra salud y a nuestra economía. Aquí los nombres que más sonaban ayer fueron los de Feijóo y Pontón. También el de Caballero, aunque nunca sabe uno a cual de los dos, si el recién llegado o el que no solo en edad (74) se puede equiparar a Trump.

El presidente de la Xunta anunció medidas más restrictivas para contener el virus, sobre todo en las ciudades, áreas metropolitanas y un creciente número de municipios. La situación epidemiológica en Galicia es bastante mejor que la media española, pero no es buena y los contagios siguen aumentando. Con el cierre de establecimientos hosteleros, como acordaron otras autonomías y países, se trata de revertir la curva ascendente para tratar de llegar a la Navidad con algo de esperanza. Dado que el cierre no es voluntario, el sector ha de ser compensado.

La toma de decisiones no es tarea fácil. Lo comprende cualquiera. En toda acción drástica hay que valorar los daños colaterales. Sin embargo, la Xunta no puede esperar a las diez de la noche, como ocurrió este martes, para informar a la ciudadanía de las normas del día siguiente. El comité clínico no deja de ser un órgano asesor, cuyas recomendaciones las hace suyas, y hace bien, la autoridad política, pero es de esta la responsabilidad de darlas a conocer y aplicarlas.

Para Pontón son insuficientes. Reclama el confinamiento domiciliario inmediato, que el Gobierno central en otras comunidades con situación mucho peor que la gallega rechaza. Desconozco si la solicitud de la portavoz del BNG responde a criterios científicos –en este colectivo hay posiciones divergentes– o se trata de hacer oposición por hacer oposición. Si la motivación es la primera está en su obligación de reclamarlo, pero si fuera por llevar la contraria, está bien reciente que en julio pedía suspender las elecciones, de tal manera que podrían estar hoy igual que en USA dirimiéndose en los tribunales. ¿Trump, Biden, Feijóo y Pontón juntos en primera plana? ¿Galicia y EE. UU. a la par? Somos una potencia.