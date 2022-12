Trump, responsable

LOS testimonios, las declaraciones, las investigaciones realizadas iban todas en la misma dirección y en muy pocos casos podrían considerarse exculpatorias. La cuestión ahora es como se llevan las conclusiones de la comisión de investigación de la Cámara de Representantes que ha emitido ya su informe sobre los sucesos del 6 de enero de 2021 cuando se produjo el asalto al Congreso, y cómo se puede apartar a Donald Trump de la posibilidad de que pueda volver a presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

El informe es contundente en dos líneas. La primera, que tras los resultados de las elecciones en el mes de noviembre de 2020 en las que Joe Biden resultó elegido, el entonces presidente en funciones Donald Trump no dejó de conspirar para tratar de que no se reconociera su triunfo. La segunda, que en ningún momento trató de evitar que se produjera el asalto al Congreso.

Y de esas dos conclusiones se deriva su recomendación de que Trump sea juzgado por incitar a la rebelión que causó muertes en el asalto, y que no fue a más porque los asaltantes no encontraron a algunas de las personas que buscaban, singularmente a Nancy Pelosi.

En las ochocientas páginas de las que consta el informe, basado en las 1.200 entrevistas realizadas durante dieciocho meses, las diez audiencias públicas celebradas y los cientos de miles de documentos y correos electrónicos desvelados, se va relatando como “La causa central del 6 de enero fue un hombre, el ex presidente Donald Trump, al que muchos otros siguieron”, y que ese hecho no habría sucedido si él no los hubiera animado al asalto del Congreso, con la consecuencia de que puso en riesgo la democracia estadounidense además de la vida de los legisladores estadounidenses.

La principal derivada del informe es que el comité que ha investigado el intento de golpe de Estado de Trump ha solicitado a los fiscales federales que le procesen por distintos delitos: obstrucción a la justicia, insurrección e inspirar el asalto al Congreso.

Si a eso se suman las investigaciones sobre sus cuestiones económicas y financieras desarrolladas en Nueva York, más el hecho de que los republicanos cuentan ya con el gobernador de Florida como candidato con posibilidades de vencer a los demócratas, comienza a haber posibilidades de que se frustre su intento de volver a ser el candidato republicano.

En efecto, esa es la cuestión, cómo frenar a Donald Trump, cómo evitar que pueda volver a presentar su candidatura a dirigir el país, dada su escaso aprecio por los resultados democráticos que le son adversos y su exagerado apego al poder, aunque para llegar a él tenga que recurrir a falsedades, verdades alternativas y presiones a gobernadores.