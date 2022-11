EL fin del mundo ha llegado. Un ángel negro llamado Elon Musk ha entrado en el nido del Paraíso y ha estrangulado al pajarillo que nos susurraba al oído la increíble fábula de la libertad global. Los esclavos trabajadores de twitter han decido no someterse al lema del nuevo dueño: más empeño por menos sueldos. Han levantado el vuelo y han dejado desasistida la gran empresa de la libertad figurada. Yo no soy usuario de esta red, solo alguna que otra vez entro a enganchar mis artículos como quien cuelga la colada. Nada más. Quizás por ello hoy estoy contento de la debacle y del Apocalipsis impensado.

En las arenas movedizas de sus imperios se están hundiendo esos pretendidos canales de comunicación internacional. Twitter es algo así como el buque insignia de la media docena dominante, la más significativa, quizás por ello su agonía despierte ese desmedido interés tanto comercial como social e ideológico. Poco a poco se han ido descubriendo las cloacas por las que circulaban las falsas noticias, las amistades ficticias, los intereses oscuros, el desastre de su negocio interno, los abusos y falsificaciones de su valor. A quienes habíais creído en este espejismo hoy os imagino desolados, huérfanos de una fe ciega. Mi más sentido pésame.

Además, tras cada nueva sobre el hundimiento del buque imagino a todos esos seres adocenados del mundo político mirando sus pantallas con la congoja propia de la orfandad sin horizontes. ¿Qué será de ellos? Ya no podrán twittear cada una de sus ocurrencias irreflexivas, esos golpes de noticias volátiles, desprovistos de meditación y sólo construidos con artimañas gramaticales. Por un tiempo andarán ciegos sin lazarillo que les guíe por los caminos de la presencia mediática. Sí, ya sé que somos muy dados tropezar en las mismas piedras y no tardarán en levantar hasta la gloria otro canal. Sin embargo, si no se ha aprendido esta lección de lo vacuo y peligroso del sistema será que el ángel exterminador ha venido para quedarse. Twitter es un ejemplo palmario para estudiar y prevenir a las nuevas generaciones. Ahí queda.