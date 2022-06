Un dilema importante

¿Acabará Yolanda Díaz en las listas del PSOE? Mensaje críptico el de la vicepresidenta segunda en la campaña andaluza con su “Estoy dispuesta a dar un paso para ganar España” que unos, a su izquierda, interpretan como la constatación de que Sumar más que una plataforma transversal de consultas será una marca electoral con la que trata de laminar a UP; mientras que otros, a su derecha, señalan que es la prueba de que al sentirse ninguneada en UP y no tener base en la que apoyarse optará por dar el paso que dieron otros excomunistas e integrarse en el PSOE como independiente. Algo que le gustaría al cortoplacista Pedro Sánchez pero que espanta en los despachos de Ferraz. Yolanda Díaz sabe que solo no llega. Ya le pasó en Galicia.

¿Es normal que con tanta información aumenten los casos de violencia machista? Cuesta entender que a la vista de lo ocurrido en los últimos años, incluidas las campañas de sensibilización, las agresiones a mujeres continúen creciendo sin que los hombres, especialmente los más jóvenes, sean capaces de frenar semejante desatino. ¿Qué está pasando? ¿Necesitamos un estado policial para acabar con la lacra? ¿No nos damos cuenta de lo que ocurre o no queremos verlo?

¿Cuándo volverá el Dépor a una liga profesional? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.