Un golpe a la separación de poderes

EL viernes 9 de diciembre se celebró el Día Internacional Contra la Corrupción, una efeméride creada por la ONU, con el objeto de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción. El sábado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El lema de este año es Dignidad, Libertad y Justicia para todos.

Pues bien, en esa misma semana del puente de la Constitución, el PSOE y Unidas Podemos, han llegado a un acuerdo para asaltar el Poder Judicial. De esta forma, los socios de coalición podrán renovar el órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) únicamente con el apoyo de los separatistas, golpistas y bilduetarras, dejando fuera al PP. Ya no será necesario el apoyo de la tres quintas partes de los diputados, sino sólo de la mitad más uno, es decir, mayoría absoluta, no mayoría de 3/5, todo a través de proposiciones de Ley y enmiendas. Un movimiento que permitirá a Pedro Sánchez, además, una renovación a medida y exprés del TC, poniendo a su exministro de justicia para que juzgue leyes del Gobierno del que formó parte y una ex alto cargo de Moncloa, incluso con amenaza incluida a los magistrados que forman parte del CGPJ de incurrir en responsabilidades penales.

Todo ello a pesar de que la CE establece que la renovación debe hacerse por terceras partes de sus doce miembros, según el art. 159.3. Es decir, cuatro magistrados del TC, dos propuestos por el CGPJ y dos por el Gobierno. Es lo que se llama un golpe de Estado encubierto o camuflado a la separación de poderes. Asimismo, suprime el delito de sedición y abarata la malversación política, la malversación del dinero de todos los españoles. Así, Puigdemont y Junqueras pronto estarán preparados para otro golpe de Estado. Es el asalto al poder judicial consumado y Montesquieu enterrado. Varios vocales del CGPJ ya advirtieron que: “Es el fin de la separación de poderes”. La democracia se va a las galeras. ¡Quieto todo el mundo! dijo Tejero en el Congreso.

A tal respecto, hace ya unos días Isabel Díaz Ayuso decía: “El Partido Socialista ha decidido destrozar la democracia y vamos camino a una dictadura, sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de derecho. Sánchez quiere ser el poder judicial y el poder legislativo, el poder ejecutivo ya lo tiene, todo en uno. Pasará a ser el mandatario que destrozó las instituciones, desmembró España y la entregó a sus enemigos confesos”.

En efecto, los militantes del PSOE se convertirán en cómplices y cooperadores necesarios de esta tropelía antidemocrática, aunque también serán responsables los propios ciudadanos, que estarán admitiendo un golpe de Estado a la separación de poderes. Es el resultado de la pezuña, los alaridos y la fetidez del autoritarismo hoy instituido.

Un día, algunos, no muchos, arriesgamos nuestras vidas para que no triunfara un golpe a la democracia en el que Tejero era un peón y otros con mucho más poder estaban tomándose un whisky. Ahora, estamos contemplando como un presidente sin escrúpulos pone en riesgo la convivencia de los españoles para quedar un rato más en la Moncloa. Espero que le quede muy poco. No vamos a permitir que nos impongan un régimen bolivariano comunista. Lo combatiremos con todas nuestras fuerzas. No se puede jugar con el pueblo, que bastantes penurias ya está sufriendo. El Pueblo siempre tiene la última palabra.