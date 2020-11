Un mundo nuevo

OIGAN, pongámonos en serio: ¿no les llama la atención la deriva que están tomando las cosas en los Estados Unidos? Y no quiero discutir sobre si es bueno o malo que haya perdido Trump o ganado Biden, que no es que me dé igual, pero no se trata de eso ahora. Quiero referirme a la imagen de ese país que se deriva de los programas informativos de todas las televisiones del mundo, incluidas las americanas, claro, y de los reportajes y editoriales de todos los periódicos.

¿Sabían ustedes que uno de los países más ricos de la Tierra es el que muestra más desigualdades internas, más división social, cuando no puro enfrentamiento, manifestaciones obscenas de racismo y discriminación y carencia prácticamente absoluta de servicios sociales de carácter general?

Sí, les pregunto por la realidad social y política del mismo país que, acabada la Segunda Guerra Mundial, fue capaz de sacar de la sima a Europa, sí, la nuestra, no sólo poniendo sobre la mesa recursos económicos –que los puso, y muchos; acuérdense: Plan Marshall– sino también lo que entonces se creía que era el modelo incuestionable de vida democrática. Es cierto que el mundo, entonces, quedó dividido en dos partes, de una de las cuales eran cabeza los Estados Unidos y de la otra la Unión Soviética.

Pero no les voy a enrollar con eso, que ya sabrán, sino con el hecho sorprendente de que, acabada cualquier posibilidad de liderar nada por parte de la URSS, que ni siquiera existe ya, después de todo eso, digo, los Estados Unidos también van perdiendo la capacidad de seguir liderando nada, ni siquiera aquello que ellos llamaban, como diciendo lo nuestro, el mundo libre. ¿Qué queda, entonces, de todo eso que queríamos ser?

La verdad es que no lo sé. Pero sí que lo que ha quedado en evidencia en las últimas elecciones americanas, fuese cual fuese el ganador, es que los que antes eran los grandes líderes del mundo ya no están ni se les espera. ¿Hacia donde estaremos yendo, pues?

Visto así, queda claro que en los comicios americanos se discutía sobre algo mucho más amplio y complejo que la suerte política de Trump y Biden, sin que los votantes americanos fuesen conscientes de ello y nosotros, los que no somos americanos, tampoco.

En cualquier caso, es necesario y urgente acordar un nuevo orden mundial, político, económico y cultural, que nos haga capaces de hacer frente a los nuevos retos que ya sabemos que tenemos, de los cuales este de la pandemia no es ni con mucho el mayor. Y sin poder descansar en la preeminencia de liderazgos que ya no hay. Ya andamos en otra cosa.