Una inestabilidad paranoica nos destruye

En todos los ambientes políticos, sociales y culturales, se está viviendo de forma radical, una inestabilidad paranoica, que está destruyendo las democracias liberales, que tanto costaron crear en el mundo y que ahora se transforman al antojo de dogmatismos en otras doctrinas perversas que nada tienen que ver con la libertad del ciudadano. La manipulación en los sistemas educativos, haciendo creer a las nuevas generaciones, mediante los medios tecnológicos, redes sociales, medios de comunicación etc. que solo hay una revolución, alimentada por ideas postmarxista neocomunistas, neofascistas, populistas etc., sin objetivos concretos, sin capacidad de discernimiento en nuestras juventudes. Estas juventudes se están educando en un adoctrinamiento implacable, sin haberles enseñado, desde jóvenes en las aulas, las doctrinas políticas y filosóficas que han existido a través de la historia y, que, por medio de su estudio y raciocinio, y no por imposición, se les conducen al dialogo y a la comprensión y, respeten al que piensa distinto.

Actualmente si hablas de política con cualquier persona sea del color que sea, no hay forma de dialogar, si con quien hablas, no escucha lo que es de su gusto o ideología; triste situación y peor futuro. Todo se aúna, se globaliza, a una idea que proyectan los poderosos y que los jóvenes siguen, sin saber con criterio porque apoyan eso o aquello. Actualmente no está ocurriendo lo que de forma natural y a través de los tiempos ha ocurrido con los cambios. Ahora los cambios son impuestos y programados, mientras que antes esos cambios se fraguaban en el pensamiento, y a continuación en las actuaciones de muchos.

La globalización, en ocasiones denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo...La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales.

¿Esto que nos cuentan es verdaderamente cierto? ¿Si fuera así por qué existen países que quieren el dominio geopolítico y geoestratégico para dominar el mundo? La ONU se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, sus principales objetivos son garantizar el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, lograr el desarrollo sostenible de las naciones y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios.

Este órgano no puede tomar ninguna decisión si alguno de los cinco miembros permanentes vota en contra. Los países poderosos, con derecho a veto son: Francia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Es absurdo que haya vetos ante las proclamas que se hicieron en su fundación. ¿Por qué no se busca ese equilibrio entre esos países del mundo que integran la ONU y se abandona las imposiciones de los más poderosos? Por favor, señores mandatarios: lleguen a acuerdos, acaben con las guerras, busquen la paz tan ansiada en el mundo y céntrense en el progreso de todos los pueblos del planeta.