Una mentira mil veces repetida...

LA familia del señor Griñán ha solicitado su indulto, hecho que no admite reproche; y lo han apoyado personas como González, Zapatero,

Díaz, Guerra, Ibarra, Bono, Solchaga, Solbes, Borrell, Sebastián, los ministros del PSOE y otros muchos nombres conocidos.

Todos siguen el argumentario oficial de que el señor Griñán no se ha lucrado personalmente y, por lo tanto, no hay corrupción.

Y al repetirlo mil veces, acabará siendo la verdad para muchos.

El punto de partida es aparentemente verosímil, porque la sentencia no afirma que el malversador se llevara dinero público; eslogan que arraiga fácilmente en la opinión pública y acepta con un razonamiento simplista: si no se ha llevado dinero, no hay corrupción.

Propaganda eficaz para la consecución de un fin concreto, que a muchos les recordará la de otros tiempos y regímenes denostados.

Pero el Código Penal contempla una segunda forma de corrupción: la administración desleal de los recursos públicos o malversación, tan reprobable como la otra.

El señor Griñán fue colaborador principal en esa administración desleal de lo público, por conocedor, desde su amplia experiencia en cargos públicos: ministro de Sanidad, ministro de Trabajo, presidente de la Junta de Andalucía, consejero de Economía y Hacienda de Andalucía, presidente y secretario general del PSOE, entre otros muchos ejercidos desde el año 1982.

Añadamos un plus de conocimiento, derivado de su condición profesional de inspector de Trabajo.

Por si esto no fuera suficiente, en la sentencia se da como probado que el interventor general de la Junta de Andalucía advirtió oficialmente en numerosas ocasiones de las irregularidades que se estaban produciendo.

¿Se olvida el tratamiento que da a la corrupción el código ético del PSOE en su artículo 8.1? El compañerismo de partido no puede justificar el apoyo del indulto.

Resulta escandaloso que políticos de otros partidos se manifiesten a favor de la petición, porque con su actitud dan a entender que se trata de solidaridad entre colegas: hoy por ti y mañana por mí.

Juan Don Nadie llega a la conclusión de que los políticos están exentos de responsabilidad penal por malversación en cualquiera de sus dos modalidades y pueden actuar impunemente. Ser administrador desleal de lo público sale gratis; los códigos éticos y el “tú más” son guiones teatrales, de cara a la platea de espectadores: unos aplauden y otros abuchean.