Vacunas anti-covid basadas en tecnologías ADN y ARNm.

En el estadio final de la pandemia es preciso reflexionar y rendir un homenaje de reconocimiento a las Ciencias Farmacéuticas en el logro y consecución de un remedio, un arma, que ha conseguido frenar y detener la enfermedad producida por el virus de corona.

De nuevo las Ciencias Farmacéuticas han venido en ayuda de la humanidad. En un hito sin precedentes las CC. Farmacéuticas, en especial, la Biotecnología Farmacéutica, han permitido desarrollar medicamentos, vacunas, que han frenado la pandemia producida por el SARS-CoV-2 y han producido alivio y esperanza en esta tragedia sanitaria, económica y social que nos ha sorprendido en pleno siglo XXI.

En el corazón del cuerpo de doctrina que representan la Farmacia y las Ciencias Farmacéuticas señalar la definición básica de Medicamento que estudian nuestros alumnos, como un material, remedio, producto(s), sea cual fuere su origen, que formulado en la forma farmacéutica adecuada (inyectables, comprimidos...) sirve para prevenir, curar, aliviar (paliar) o diagnosticar un proceso patológico.

Las vacunas obviamente entran de lleno en la línea de vanguardia de prevención de enfermedades infecciosas y esta es la razón fundamental que motiva la redacción de estos artículos.

Una vez más, las vacunas, medicamentos biotecnológicos, han sido las herramientas clave que han logrado llevar la pandemia del virus de corona (coronavirus) a la actual situación de control.

La llave, la pieza clave de todas ellas es la glucoproteína S, espícula o púa del virus, el antígeno.

El 22 de Agosto de 2021, la Agencia Norteamericana de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food& Drug Administration) otorgó autorización completa a la vacuna anti COVID-19 de la Compañía Farmacéutica americana Pfizer en asociación con la compañía biofarmacéutica alemana BioNTech. Su autorización de emergencia (EUA, Emergency Use Authorization) para uso clínico había sido dada en los EE.UU en diciembre de 2020 y una semana después la FDA autorizó también el uso clínico preventivo de la vacuna producida por la compañía biotecnológica también americana MODERNA (acrónimo de MOdifiedRNA) basadas en ARN mensajero. Ambas vacunas son suspensiones de ácido ribonucleico mensajero ARNm en partículas oleosas. Su administración parenteral en dosis de microgramos constituye el antígeno de la vacuna y entrena al sistema inmunológico del organismo a producir anticuerpos frente a una segunda o posteriores dosis administradas tiempo después.

Casi en las mismas fechas, se autorizó en Europa la primera vacuna anti-COVID de virus vectores, de la Universidad de Oxford/Compañía Farmacéutica sueco-británica AstraZeneca y, con posterioridad, la vacuna de los Laboratorios Janssen, perteneciente a la Compañía también norteamericana Johnson&Johnson. Estas vacunas usan un vector vírico, un adenovirus no replicativo (no infectante) al que se le ha clonado, transfectado, pegado el antígeno, el gen sintético de la proteína S del coronavirus.

A nuestro conocimiento, estas cuatro vacunas son las que se han utilizado en España hasta esta fecha.

El proceso de vacunación ha avanzado en España y Europa de forma notable y, a mi conocimiento, al menos en España, de forma organizada y, si bien no ha logrado frenar totalmente los contagios, si ha demostrado claramente su eficacia en la medida que se han reducido los ingresos hospitalarios y, sobre todo, han descendido bruscamente las cifras de mortalidad. A pesar de ello, la aparición de nuevas variantes, el hecho de que personas vacunadas se puedan contagiar hace necesario el mantenimiento de medidas preventivas, en especial en aglomeraciones y/o sitios cerrados.

No debemos bajar la guardia. La humanidad globalizada es muy vulnerable y la pandemia puede repetirse por nuevas variantes o por otros virus que puedan surgir. El ejemplo de la ciudad china de Shanghái que vemos estos días en los medios de comunicación es ilustrativo. Una megalópolis de 25 millones de habitantes es un excelente medio de cultivo para el virus, (en realidad, para cualquier microorganismo) y explica las enormes dificultades de conseguir tenerlo bajo control. Debemos tomar buena nota de ello y reflexionar en lo que ocurriría si algo similar ocurre en Europa.

Es conocido que toda esta historia, la pandemia que estamos sufriendo, (que hemos sufrido) empezó hace dos años, en la ciudad de Wuhan, provincia de Huwei, en la China Central. El 10 de enero de 2020, científicos chinos depositaron en el Banco de Genes (open acess web site Gen Bank) las secuencias del genoma completo de un nuevo virus de corona y la Agencia Estatal china dio cuenta del fallecimiento de una persona a causa de una (extraña?) neumonía en la ciudad citada.

Enseguida se demostró que la misteriosa neumonía era causada por el virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) cuya rápida difusión causó la consiguiente alarma en todo el mundo. Más de una docena de compañías biofarmacéuticas dedicadas a la biotecnología de investigación y desarrollo de vacunas de origen genético movilizaron sus tecnologías y estrategias en una carrera relámpago encaminada a conseguir una vacuna ADN o ARN frente a este nuevo virus. Un reto (challenge) de incalculables repercusiones conocido como necesidad (vital) no encontrada, no prevista (unmet need).

La investigación básica en ácidos nucleicos en las décadas anteriores resultó ser decisiva como veremos. No es posible extenderse. Desde el computador que es capaz de diseñar una vacuna en cuestión de horas hasta la movilización de las diversas sucesivas fases de un programa de diseño de fármacos, obtención/síntesis, modelos animales para ensayos pre-clínicos, ensayos clínicos, escalado, producción... se realizaron casi todas a la vez, con una simultaneidad y a una velocidad que nos causa asombro.

La frase de un CEO (Chairman Executive Officier) de una de estas compañías biofarmacéuticas norteamericanas, que recoge la revista Chemical&Engineering News, es significativa, Ha sido como construir un avión mientras estás volando.