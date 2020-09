Valores de la Constitución

ESTE este país se comenzó a utilizar la etiqueta de “constitucionalistas” principalmente ligada a la cuestión territorial y al posicionamiento político frente al nacionalismo emergente. El constitucionalismo hace así referencia a la unidad territorial, pero, en cambio, no se aglutina en la defensa de otros valores constitucionales (justicia, igualdad, participación política...). La Constitución es entendida por esos “constitucionalistas” como poder constituido y no como poder constituyente porque siempre es demasiado pronto o demasiado tarde para abordar su reforma, significativamente concebida como un proceso incontrolable, similar a abrir la caja de Pandora que soltara todos los malos vientos que soplan hacia la destrucción de España.

Los “constitucionalistas” han dividido moralmente a la sociedad española cuando han utilizado la Constitución como un elemento de identificación y de exclusión, como si no se advirtiera la contradicción que ello suponía. De este modo, pretendían que se dejara de entender como un marco común que incluso albergaba a quienes mantenían serios desacuerdos con su contenido concreto. ¿Cómo se integra en el llamado “constitucionalismo” la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que el deber de lealtad constitucional es sólo procedimental y que no forma ningún deber de adhesión: no existe así una “democracia militante” en la Constitución.

Sin embargo, ya puestos a repartir calificativos cabría preguntarse quién sirve más a la Constitución, quien la fosiliza y deja que las instituciones y la organización territorial del Estado se deterioren o quien las quiere cambiar, actualizar e incluso modificar audazmente.

Por ello sería muy conveniente que se dejara de utilizar esta equívoca expresión en el ámbito de lo político y que quedará reconducida y reducida al ámbito estricto de lo académico, para definir sólo a los profesores e investigadores que se dedican al estudio del Derecho constitucional.