¿Verdad o conveniencia?

¿Se puede dar por descartado un ‘superdomingo’ electoral en mayo de 2023? Públicamente, el PSOE asegura que los comicios generales no coincidirán con los municipales y autonómicos. Quizás con más corazón que cabeza, alegan que el efecto Feijóo está neutralizado y que se ven con fuerza para aguantar. Otros, como el barón castellano-manchego Emiliano García Page, sí tienen claro que prefieren ir a las urnas por solitario para no verse arrastrados por el desgaste que acumula la coalición. ¿Pero qué le conviene a Pedro Sánchez –el mismo que no iba a pactar con Podemos ni indultar a los líderes del procés–, para seguir en el sillón de La Moncloa? Esa será la clave.

¿Hay algún interés oculto en que el desfile del 12 de octubre no se celebre? La incomprensible filtración de documentos con información sensible disparan ya las teorías de la conspiración. ¿Cómo es posible que salgan a la luz horarios, localizaciones, redes de comunicación a utilizar y hasta números de teléfono y correos de altos mandos que comprometen la seguridad del evento? ¿Hay alguien que intenta boicotear la ceremonia o estamos ante otra chapuza typical spanish? Que se aclare.

¿Cuándo dejará el régimen iraní de someter brutalmente a las mujeres y vulnerar sus derechos? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.