a menudo escuchamos por la calle que, para ir adelante en la vida, hay que tener fe... De ordinario los que lo dicen no se refieren a la fe teologal, por la cual acogemos y creemos lo que el Señor nos transmite. Se trata, en la boca de tantas personas identificadas con la secularidad de este mundo en que vivimos, de la confianza y el ánimo que procede tener, a pesar de las dificultades. Sin embargo, el Señor nos anima a tener fe en Él: a escucharle y poner en práctica sus indicaciones.

La 1ª lectura de la Misa de hoy, tomada del libro de Habacuc, contrapone la actitud del hombre injusto, que a menudo es engreído -presume de lo que él hace- y la del justo, que vive de la fe en Dios, a quien escucha a lo largo de su vida, y con quien habla una y otra vez. Por eso el justo clama repetidamente al Señor, para que no viva aquejado de por las desgracias que desde el punto de vista humano acontecen, sino que perciba de cerca al Señor, que salva al hombre.

San Pablo exhorta a Timoteo a reavivar la gracia de Dios, que recibió por la imposición de sus manos, y que se muestra en el espíritu de energía, de amor y de buen juicio que el Señor le comunica. Le recomienda además el dar testimonio de Cristo, participando en el ministerio de la palabra, con las fuerzas que el Señor le dé. Concluye el Apóstol exhortándole a vivir con fe y con el ejercicio del amor cristiano, sirviendo a los demás el anuncio del Evangelio.

Los Apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe; y Jesús les responde que, si tuvieran una mínima fe, las propias montañas y las plantas les obedecerían. La actitud del creyente debe ser semejante a la del siervo: a pesar de hacer todo lo que le corresponde, no debe engreírse hasta el punto de considerar que Dios le deba estar agradecido. Más bien debería pensar: como siervo que soy del Señor, no he hecho nada más que lo que debía hacer.