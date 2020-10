SI no fuera porque uno tiene la obligación de conocer, aunque sea mínimamente, de lo que habla, lo mejor que podría haber hecho ayer es pasar olímpicamente del lamentable espectáculo que nos deparó el Congreso de los Diputados, en esta ocasión por iniciativa de Vox. La moción de censura presentada por el partido de extrema derecha no tiene como objetivo cambiar el Gobierno, como manda la Constitución. Al contrario, pretende fortalecerlo porque creen que debilitar al PP les beneficia. Abascal se convierte así en el mejor aliado de del dúo Sánchez-Iglesias, que saldrán victoriosos a recoger los aplausos al final de la esperpéntica representación.

Pero ya no solo es a quién beneficia o perjudica políticamente la moción, cuya trascendencia es nula al lado de la situación por la que atraviesa el país. Con la que está cayendo solo a unos irresponsables se les ocurre desviar la atención hacia un asunto sin el menor recorrido, que en vez de ayudar a salir del pozo sanitario, social y económico nos va a enterrar un poco más. Este comportamiento es todo lo contrario al patriotismo que predican. Causa daño a los españoles, o sea, al país.

Vox trata de ganar protagonismo, de hacerse notar. Seguramente tomó como referente la moción presentada por Podemos a Rajoy en 2016. ¡Cuán cierto aquello de que los extremos se tocan! Bien es verdad que los vericuetos de la política hicieron que al final Iglesias alcanzar su objetivo: tocar poder, aún perdiendo apoyo ciudadano en cada convocatoria electoral posterior. ¿Busca Abascal la misma vía? El día en que el PP pueda presentar un candidato con opciones de gobernar Vox volverá a la irrelevancia. El ejemplo lo tenemos en Galicia, donde por cierto Podemos siguió el mismo camino hacia la nada.

Más útil hubiera sido dedicar la actividad parlamentaria de estos días a tomar medidas contra la pandemia dado el caos normativo existente y con un Gobierno que ve los toros desde la barrera, de observador a distancia y comentarista intruso, enfrascado en sus peleas con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En estos momentos, cuando numerosos países de nuestro entorno declararon toques de queda, Sánchez no sabe si en España se debe declarar o no, ni en caso de hacerlo cómo, cuándo y a quién afectaría.

En todo este tiempo no se tomó ninguna medida específica legal para afrontar la situación, a pesar de haberlo acordado en el Congreso antes de verano. Las leyes vigentes no contemplan, ni por asomo, un caso como el actual, con visos de permanencia durante largo plazo. Las comunidades autónomas, responsables en materia sanitaria, no disponen de las armas necesarias para tomar decisiones que son imprescindibles en materia de salud pública. Vox, con la moción, da al Gobierno razones para entregarse a la refriega política desde la tribuna en lugar de atender a las necesidades de los ciudadanos.

Claro que si pensamos que de bien nacidos es ser agradecidos, es fácil entender la maniobra de Abascal. Vox consiguió sus mejores resultados, estar por primera vez en el Congreso y nada menos que con 52 diputados, con Sánchez e Iglesias en el poder. No se quieren, pero se necesitan.