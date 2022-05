Vuelve Juan Carlos

El 21 de mayo, la Iglesia católica celebra la festividad de San Secundino, que es un santo irlandés, discípulo de San Patricio, es también el día que se celebra la Red Natura, que es consecuencia de varias directivas de la Unión Europea sobre conservación de espacios naturales y vida diversa en los mismos.

Es por lo visto la fecha elegida por el mal llamado “rey emérito” (cosa que ni existe ni está en la Constitución, título otorgado no se sabe por quién para el abdicado monarca honorífico) para retornar a España, luego de su estancia en Abu Dabi, donde antes ya pasaba buenas temporadas.

Por lo visto, va a ser una visita no para quedarse, y uno de sus destinos será Sanxenxo. Lo que no sabemos es si, como ha pedido el presidente del Gobierno, el doctor Sánchez, Juan Carlos I nos dará explicaciones sobre las trapacerías de lo que él llama su “vida privada anterior” o si volverá a pedir perdón a los españoles porque “me he equivocao”, como la otra vez.

Pero uno se pregunta dónde y de qué va a vivir. De momento, ha sido huésped de aquel emirato que tanto le gusta, porque su hijo le retiró la soldada, de modo que sus posibles es un misterio. Sin duda, Juan Carlos tiene amigos dispuestos a echar una mano y es de suponer que Hacienda hará, en este caso, la vista gorda con las donaciones.

Me va a venir bien que vuelva porque dentro de poco saldrá mi libro Juan Carlos I, el Faruk español. Orígenes, episodios, sucedidos, lances y conflictos del monarca honorífico que pretende ser un gran reportaje periodístico a partir del momento en que los medios españoles dejaron de mirar para otro lado y de ignorar los episodios nada ejemplares de la vida de Su Majestad Católica, que Dios guarde.

Cuando aquel caballero, tan ingratamente pagado, que fue el general Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa Real, ya no pudo contener a los medios (y pedirles, sobre todo, compasión para con la reina) empezó un tiempo nuevo que ahora se decanta. Cuando Juan Carlos andaba de jarana por Europa (cazando un oso borracho entre otros) ya se hablaba de que lo acompañaba una princesa alemana, pero todavía no se sabía quien era. Y ya ven como acabó el romance.