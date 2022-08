“X Festival Groba de Ponteareas”, recuperando aliento

La Sala de Multiusos del Auditorio de Ponteareas, acoge la tercera actividad de este “X Festival Groba” de Ponteareas-21´00 h.-, con un concierto de música de cámara que se iniciará con una obra del compositor que da nombre al evento, Rogelio Groba, del que se ofrece la “Suite para piano y violín”, que interpretarán Rogelio Groba Otero, formado con Detlef Hann, en la Guildhall School of Music and Drama, de Londres y que es director y concertino de la “Orquesta de Cámara Galega”, con él, la violinista Gema Arias, que realizó masters con Maria Keilin, Muhidin Dürruoglu, Ivan Klasky, Adrzej Pikul o Stefano Malferrari, ampliando en el espacio camerístico con Dominique Cornil, Zofia Lalak, Alexander Besant, en el Conservatorio Superior de Bruselas. W.A. Mozart, tendrá el “Quinteto para clarinete en La M. K. 581” (StadlerQuintett), para Alfred Einstein obra de excelsa musicalidad, en la que el clarinete predomina como “primus inter pares”, composición del otoño de 1789, y que nacería en un período crítico del salzburgués, tras vivir una ingrata experiencia en su período vienés. Estamos a la altura de una verdadera obra maestra y que tendrá como intérpretes al “Erynis Quaret”, formación en residencia del festival y que tiene su sede en Helsinki, ciudad en la que estudiaron en la Academia Sibelius, con ellos, el clarinetista Luís Miguel Méndez, formado en el entorno de la “Joven de la OSG”, la “Young Janacek P.” La “Gustav Mahler Jugenorchester” y la “European Union O.”

D.Shostakovich, aporta el “Piano Trío nº 1, Op. 8”, obra en un tiempo único y escrito en sus años de estudio en el Conserva torio de San Petersburgo, aunque su primera audición se dará en 1925, en la Sala Pequeña de ese centro docente, con un pianista que llegaría a ser célebre, Lev Oborin, el chelista Egorov y el violinista Fedorov. Destaca la recapitulación del piano con su coda triunfal encuadrada en un trazo efusivo. Serán sus intérpretes, Karen Gomyo- violín-, comprometida con repertorios actuales, habiendo estrenado el “Concierto nº 2 (Mar´eh), de Matthias Pintscher, con la “O.S. de Washintong” dirigida por el compositor y el estreno del “Concierto de Cámera” , de Samuel Adams, con la “O.S. de Chicago” y Esa-Pekka Salonen. Es especialista en tango y en la obra de A.Piazzolla, publicando el cd “A Piazzolla Trilogy” (BIS). Es autora del documental producido por la “NHK”, sobre A. Stradivarius The Mysteris of the Supreme Violin”. Kyril Zlornikov- chelo-, nacido en Bielorrusia en un ambiente musical estudió con Uzi Wiesel e Hillel Zori, en Israel, para completar con Michael Khomitzer. Asistió a masters de Yo-Yo-Ma, Natalia Gutman, Boris Pergamenschikov, Aldo Parisot y George Kurtag. Es fundador del “Jerusalem Quartet”, con el que grabó para “Harmonia Mundi”, ejerciendo también como jurado en concursos internacionales. Marianna Prjevalskaia- piano-, procede de la escuela del “Royal College of Music” (Londres), en donde tuvo como maestros a Irina Zaritskaia y a Kevin Kenner, para seguir en indiana con Alexander Toradze, y en la ”Yale School”, con Boris Berman. Colabora con orquestas de nuestro país, entre las que destaca la “OSG”.

En la tarde de ayer, el Convento de Canedo, acogió también un programa camerístico con obras que abarcaban períodos distintos, desde Luigi Boccherini, con el “Quinteto para flauta y cuerdas, en Re M., nº 1”, género al que dedicaría el compositor de Lucca, preciadas delicadezas tanto para el lucimiento del solista como para el protagonismo de sus acompañantes y que se emparejan con otras de similar talante, dedicadas al oboe. Fueron sus intérpretes Adriana Ferreira (flauta), Stella Chan (violín I), Pablo Vidal (violín II), Marija Räisänen (viola) y Kyril Zlotnikov (chelo). F.J. Haydn, con el “Cuarteto para cuerdas nº 5, Op. 76”, llamado a veces “Cuarteto del célebre “Largo”, por su extenso movimiento en Fa sost M. en 2/2, un “Largo cantábile e mesto”, en una página escrita en una tonalidad rara y difícil. Obra en lectura de la formación en residencia, el “Erynis Quartet”, que ya fueron invitados a participar en el certamen de músicos emergentes, el “Festival de Mimir” y que reciben encargos de obras en dedicatoria, como “Terra Memoria” de Kaija Saarihao. Son sus miembros Elisabeth Stewart (violín I), Joosep Reimaa (violín II), Marija Räisänen (viola) y Stergios Theodoridis (chelo).

Rogelio Groba, valor activo del festival y veterano maestro de la música gallega, tendrá el “Cuarteto nº2, LLa-Fa”, en sus dos tiempos, que pondrá en atriles el “Erinys Quartet”, obra de la que se eligen dos tiempos:”Allegro rítmico” y “Presto”, dando paso a Bela Bartok, en los dúos para violín: el nº 42”, “Arabian Song” y el “nº 43”, “Pizzicato”, piezas intensas de acerados contrastes que se equiparaban a la “Danse des flocons I y II, para dos violines y que trataron Stella Chen (violín I) y Karen Gomyo (violín II), completando Astor Piazzolla con los “Tango Études”, piezas eminentemente idiomáticas en cuanto a su inspiración libre y que también recibieron la lectura de Karen Gomyo: la “Nº 3 Molto marcato e energico”, la “Nº 4, Lento meditativo” y la Nº 5, Quater note= 120”

El “X Festival Groba de Ponteareas”, se inició en A Feira Vella, el sábado anterior, con el protagonismo de la “Orquesta de Cámara Galega”, que desde su fundación dirige Rogelio Groba Otero, formación al borde de la treintena y que en su dilatada trayectoria, colaboró con primeros solistas, participando también en festivales internacionales, realizado registros discográficos como el dedicado a la ópera “Don Chisciotte”, de Manuel García, llevado a cabo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Actualmente, es parte activa del Festival Noites Na Cidade Vella de Coruña. En su sesión, una “Passacaglia” de G.F.Händel, para seguir con “Mímesis” de Rogelio Groba, en sus tres tiempos: “Moderato rítmico”, “Andante rubato” y “Allegro molto rítmico”. Alberto Ginastera, la vanguardia argentina, con una obra emblemática “Impresiones de la Puna”: ”Quena”, “Canción” y “Danza”, con protagonismo para la flautista Adriana Ferreira, premiada en el prestigioso concurso “Severiano Gazzeloni” y principal de la “O. dell´Academia Nazionale dei Santa Cecilia”, de Roma. Rogelio Groba, cerró sesión con “Na Barxa”, obra para soprano y orquesta, en sus tiempos: “O río”, “O verde limón”, “Unha vella”, “Nosa Señora” y “A túa porta”. Laura del Río, fue la soprano solista, premiada en el Concurso Viñas” y que cuenta con roles como “Lauretta”- “Gianni Schichi”-; “Marina”, de la zarzuela de A.Vives; “Marquesa Carolina” – “Luisa Fernanda”-; “Norina”-“Don Pasquale”-, o “Mimi”- La Bohème”, como más destacados. Fue alumna de T.Berganza, Dolora Zajick, Sondra Radvanovsky, Carlos Chausson o Xabier Sabata.