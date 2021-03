¿Y después de la pandemia qué, cómo quedará todo?

Esta es posiblemente la pregunta que más nos estamos haciendo hoy en día en todas las empresas del mundo. La incertidumbre que existe sobre cómo va a impactar todo esto del coronavirus en las industrias por un lado y en el consumidor por el otro son enormes. La mayor parte de las empresas han aparcado del todo sus estrategias a medio y largo plazo para centrarse en el corto. Pensar más allá de la semana que viene se ha convertido en una tarea de valientes.

Pero en este contexto no podemos dejar de pensar y planificarnos más allá de mañana. Es cierto que hay incertidumbres, pero también hay maneras y metodologías para poder tratar de definir qué escenarios pueden acontecer en el futuro, por muy incierto que este sea. La metodología más utilizada para esto es la de los escenarios futuros o Future Foresight en inglés.

Esta metodología se basa en identificar señales del hoy que nos ayudan a ver cómo podría ser el mañana. Partimos de que el futuro no puede predecirse, no existe, pero sí que hay señales que nos indican a qué puede parecerse. Estas señales son las que cuando las agrupamos las denominamos tendencias y de estas tendencias podemos definir un conjunto de escenarios posibles.

Estos escenarios son hipótesis, imágenes que visualizamos de cómo puede ser ese futuro. Es fácil identificarlo con muchas novelas de ficción que tratan sobre el futuro de la humanidad, 1984, Un mundo feliz, Yo Robot y muchas otras son un claro ejemplo. Las señales que hemos recogido hoy nos permitirán visualizar esos futuros posibles. Adicionalmente están los futuros deseables, que serían aquellos que pueden acontecer siempre y cuando actuemos en consecuencia.

Este tipo de ejercicios son los que desarrollan hoy en día las grandes instituciones como la Unión Europea o la ONU para definir sus estrategias de actuación. Este tipo de planificación a 10 o más años vista es imprescindible para organizaciones que dependen de largos procesos de decisión y actuación.

En Lantern hemos trabajado recientemente con el consorcio EIT Food, que fomenta la innovación y la sostenibilidad en el sector agroalimentario, en un ejercicio de este tipo para evaluar el impacto del Covid en toda la cadena de valor. Ha sido un trabajo arduo de análisis de información y de entrevistas a un amplio número de expertos en el sur de Europa. El estudio abarca los mercados de Portugal, España, Italia, Grecia y Turquía.

Según lo visto, de cara a cómo será el consumidor una vez pase la pandemia, podemos ver que existen tres posibles escenarios según cuánto cambien tanto la industria como el consumidor y la sociedad. Heráclito decía que no podemos pasar dos veces por el mismo río.

Hay un primer escenario donde cambian pocas cosas. Es cierto que esta es una crisis exógena y por ello no nos exige cambiar mucho. Pero, por otro lado, lo que hemos experimentado está ahí y eso nos va a impactar de alguna manera. Sobre todo, el comercio electrónico, la digitalización y el teletrabajo. Esos serán tres ejes clave en ese escenario. La tecnología nos ha mostrado todo su potencial y lo hemos experimentado de una manera extrema. Y ha funcionado bien, todo hay que decirlo.

En un segundo nivel, hay un punto intermedio donde el cambio es más profundo en cuanto a la percepción que los consumidores y las empresas tienen de su impacto en el medioambiente y la salud. Aquí lo más relevante será ser responsable y preocuparnos por nuestro papel en la sociedad y el medioambiente. Lo local cobrará una fuerza mayor. En un tercer nivel de cambio, podemos percibir un cambio real de la sociedad y de la industria. Hemos sido conscientes de que vivimos en una aldea global hiperconectada y donde si no cuidamos de nuestro entorno, tendremos que atenernos a las consecuencias. En este escenario, la agricultura y productos biológicos tendrán una relevancia importante. El propósito de las empresas no podrá ser sólo una pose. Y, finalmente, la economía circular será la norma ya que surgirá toda una nueva industria en torno a la economía verde. No dejemos de tener en cuenta el Green Deal de la Unión Europea.

Son posibles escenarios de un futuro que ahora vemos brumoso y muy nublado, pero que de una manera u otra llegará. Lo importante ahora es estar preparado adecuadamente para cualquiera que sea, o actuar e influir en lo que nos toca para que el escenario que deseamos sea el que de verdad ocurra. El futuro está por ser.