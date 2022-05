Yolanda Díaz quiere Sumar

YA. Yolanda Díaz finalmente ha registrado en el ministerio de Interior su asociación, con un nombre que se ha escuchado con frecuencia en su boca, Sumar. Sumar sumar sumar es un latiguillo de la vicepresidenta del gobierno, y así se llamará su asociación si el ministerio de Interior da su visto bueno. Al parecer el registro se realizó hace un mes, aunque solo ahora se ha sabido, probablemente porque Díaz prefiere esperar a que Interior acepte un nombre que, por generalista, pueda tener problemas de validez.

No será una plataforma, como se decía hasta ahora. Tampoco un partido político, sino asociación. Yolanda Díaz pretende sumar personas y fuerzas que se sientan ideológicamente situadas a la izquierda del Psoe. ¿Con Podemos dentro? No se sabe. ¿Con Errejón dentro? No se sabe. La respuesta a las preguntas se conocerán con el transcurso del tiempo, pero la vicepresidenta segunda de Pedro Sánchez no parece tener prisa. De hecho, lo único que anuncia es que en cuanto se celebren las elecciones andaluzas comienza su nueva andadura.

Desde septiembre anuncia la puesta en marcha del proyecto, que ha ido retrasando por distintas circunstancias: por su relación con Podemos, menos afortunada de lo que se preveía y aconsejaba tomarse un respiro antes de empezar a crear un nuevo movimiento, plataforma, grupo o fuerza política; por la guerra de Ucrania, después por el cambio de liderazgo en la oposición, Feijóo en lugar de Casado, que obligaba a diseñar una nueva estrategia política y, ahora, por las elecciones andaluzas, donde Yolanda Díaz no ha entrado con buen pie.

Lo que se sabe hasta ahora del proyecto Sumar es poco. Entre otras razones porque tampoco Yolanda Díaz tiene muy claro en qué terreno quiere o puede moverse. De hecho, no ha anunciado que se va dedicar de lleno a su nueva tarea, sino que inicia un “periodo de escucha”. En función de cómo se desarrolle actuará en consecuencia.

Sí ha trascendida que quiere contar con gente joven, que lleva tiempo siguiendo de cerca a personajes asiduos de tertulias radiofónicas y televisivas, sobre todo polítólogos así como profesores, dirigentes de movimiento ecologistas, y líderes sociales.

No es una persona que mantenga lazos muy sólidos y duraderos con otros partidos, en Galicia dejó varios ejemplos de alianzas con siglas, grupos y dirigentes a los que dejó atrás una vez alcanzados sus objetivos; y personas destacadas de Podemos, empezando por el propio Pablo Iglesias, han dedicado palabras poco amables a Díaz a pesar de que la designó su sucesora, tanto en el gobierno como en el liderazgo del partido. Esto último no fue ratificado por los órganos de Podemos ni se ha visto un solo gesto de Díaz que haga pensar que pretende ser la líder de Podemos, más bien todo lo contrario.

Cuando puso en marcha su plataforma con un encuentro en Valencia con Colau, Mónica García, la dirigente ceutí Fatima Hames Hossain y Mónica Oltra, no invitó a Belarra ni Montero, y es un secreto a voces que las relaciones de la vicepresidenta segunda del gobierno con las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales son abiertamente distantes. Por no decir malas. Por no decir prácticamente inexistentes. En la izquierda se suele comentar que Yolanda Díaz solo es fiel a Comisiones Obreras. Fiel por encima de cualquier otra circunstancia.