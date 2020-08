Adaptación

Los tiempos que corren no son fáciles para nadie, y toca adaptarse a ellos para cualquier pequeño acto de la vida cotidiana. En México han tuneado unas furgonetas, desinfectadas y con un cristal de grandes dimensiones, para que las familias puedan presentar en sociedad a sus bebés. Suena raro, y lo es, pero parece que habrá que acostumbrarse. En este caso, la familia Gutiérrez Ávila posa tan ricamente con su bebé en la ciudad de Monterrey, ante la mirada curiosa de sus allegados. No sabemos, quizá habría fórmulas más sencillas para enseñar al nuevo integrante de la familia. O quizá podrían esperar un poco, que no pasaría nada. Porque lo de andar por ahí en esta especie de foodtruck neonatal tiene un toque surrealista.