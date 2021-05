Es un símbolo de la capital gallega. Ya saben, el segundo lugar más visitado de Santiago tras la Catedral. Y con motivos. Porque darse un paseo por la Plaza de Abastos, disfrutar del continente y del contenido, es todo un placer para los sentidos. No me digan que la imagen no alimenta; sin engordar, encima. Raro es el día en que el Mercado no está repleto de compradores y curiosos, animados por la calidad, la cantidad y el propio ambiente. Los locales de restauración le han dado un plus, porque se han consolidado como uno de los lugares por los que hay que pasar si uno tapea por la ciudad. Las grandes superficies tienen su público, y es lógico, pero garbear por una Plaza como ésta es dar un paso atrás en la historia. Para bien.