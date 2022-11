¿Quién no tuvo en Galicia unos abuelos con casa en la aldea donde se ponían a secar las tazas y los cazos del revés junto a la ventana que daba al fregadero? Posiblemente, todas aquellas personas que no tuvieron unos abuelos con casa en la aldea, eso es innegable, tanto como que los que sí los tuvieron sí conocen esta imagen descrita. Y para los que no tuvieron ocasión de disfrutarla, pues que se pasen por la Azabachería y vean cómo luciría la ventana del fregadero de la casa de sus abuelos en la aldea si los llegasen a tener. Aunque la intención de este comercio, claro está, no es esta, ya que su función no es ofrecer a los urbanitas una imagen de cómo sería su vida en el rural. Su función es vender, por eso aprovecha el espacio.