La enfermera de Madrid

Y tras ganar en las elecciones autonómicas, Isabel Díaz Ayuso visitó a un maniquí hospitalizado en el 12 de Octubre. Esta vez no fue una performance más que añadir al surrealista catálogo de disparates que tuvieron lugar en la campaña, una lista que todos los candidatos sin excepción contribuyeron a alargar. El maniquí simulaba a un paciente y Ayuso, a la presidenta de la comunidad, representación que clavó con suma facilidad. Cada uno cumplió con su papel en este acto donde se estudiaba el proyecto de modernización del complejo hospitalario. Los maniquís no tienen alma, pero la dirigente popular, sí. Por eso también visitó al convaleciente Gabilondo en el Ramón y Cajal. Pedro Sánchez no lo hizo.