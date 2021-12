Primera comunión

El Partido Popular de Madrid y Vox llevan manteniendo el Gobierno de esta autonomía en manos de la derecha desde hace dos años y medio. Sin embargo, la presidenta Díaz Ayuso aún no había sido capaz de aprobar sus primeros Presupuestos y, de hecho, no lo hará hasta el próximo 22 de diciembre, fecha en que los diputados de la ultraderecha se unirán a los populares para conseguir semejante hito. Aunque colaboran desde 2019, por primera vez comulgan estos dos partidos en unas cuentas comunes para darles a los madrileños la ley más importante del año. Que no se la hayan dado antes es un misterio que se esconde detrás de esas sonrisas de Ayuso (PP) y Rocío Monasterio (Vox). De blanco Profidén.