Advierten los politólogos de que los resultados de Madrid no son extrapolables a unas nacionales

Tras el recuento de votos de los comicios que ayer se celebraron en Madrid, los politólogos coinciden en su análisis: pese al importante peso de la comunidad en la política española, los resultados que se registraron ayer no son extrapolables a unas elecciones generales en el contexto actual.

En conversación con EL CORREO, José Rama, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, señaló que los resultados “dejan una victoria clara del PP y también de una candidata que es una apuesta personal de Pablo Casado, la cual hace solo dos años obtuvo los peores resultados del Partido Popular desde que España es una democracia”.

En este sentido, quiso recordar el contexto en el que se produjo la convocatoria de estas elecciones, “forzadas por el PSOE y Cs con una moción de censura en Murcia”, una maniobra que no salió bien y que ayer pasó factura a Ciudadanos, que desaparece de la Asamblea madrileña.

“Ayuso dobló resultados y Cs pasa de 20 escaños a nada”, subrayó Rama, a la vez que añadió que en las elecciones de ayer también se puso de manifiesto que en el seno del Partido Popular existen dos modelos de hacer política: “El de Feijóo, que arrasa con mayorías absolutas como una opción de centro derecha pero tremendamente transversal, con una suerte de discurso nacionalista; y otra opción más liberal, que es capaz de atrapar al votante de VOX, que es la derecha de Ayuso”.

Con esto, quiso dejar claro que los resultados de este martes no se pueden extrapolar a unas elecciones generales: “No se puede dar bajo ningún concepto una contaminación de arenas electorales”.

En resumen, las conclusiones para el joven politólogo gallego son que “Ayuso consiguió atraer de nuevo al votante de Cs; y también que ha quedado muy bien marcada la política de bloques, que sí se podría extrapolar a las nacionales. Y es que la política española está experimentando una italianización con dos facciones muy bien delimitadas: PSOE, Podemos y otros partidos regionales en un lado; frente al PP, VOX y Ciudadanos, que desaparece paulatinamente”, detalló.

Sobre los resultados que obtuvo el PSOE ayer, indicó que “el perfil de Gabilondo era bajo, quizás el peor para unas elecciones como estas, tan polarizadas”. Con esto, afirmó que “el PSOE tiene que recapacitar; al igual que Podemos, que mejora, pero muy a la baja; y más cuando un vicepresidente decide abandonar la primera plana de la política española para tratar de reflotar un barco que sigue semihundido”.

Para José Rama, “las viejas formas de hacer política de Podemos, como el 15-M o el movimiento de los indignados, ya no son operativas”. Su titular para hoy: “Iglesias fracasa y su experimento e inquina no tienen resultado”.

Por último, Rama quiso plantear el escenario que se presenta ahora para la formación del ejecutivo, dado que el PP tiene la posibilidad de un Gobierno en coalición o bien en mayoría simple y con el apoyo externo de VOX.

Desde el Reino Unido, el politólogo gallego Fernando Casal Bértoa, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Nottingham, también realizó para EL CORREO un profundo análisis de los comicios madrileños. Su veredicto se estructura en base a tres cuestiones. Por un lado, señaló que en las elecciones de ayer “se demostró que el PP necesita a VOX para gobernar, lo que contradice el discurso que venía defendiendo Pablo Casado”, a la vez que también apuntó que quedó patente que “el efecto Sánchez se desinfla, con unos resultados desastrosos”.

En este sentido, comentó que con este batacazo también se confirma que “a Sánchez y Redondo le salió el tiro por la culata en la maniobra que comenzaron en Murcia” y que pretendieron trasladar también a Madrid.

En su opinión, “todo apunta a que VOX y Podemos tocaron techo” y que los votantes buscaron sobre todo la “moderación”. Asimismo, manifestó que Ciudadanos tiende a la desaparición. “Ya es historia”, concluyó el experto.

También Andrés Cernadas, profesor de Ciencia Política en la Universidadede Santiago, compartió esta opinión de la desaparición de Ciudadanos, un hecho que desde su punto de vista sí se podría extrapolar a unas elecciones generales, “no así el resultado de los comicios”.

El politólogo valoró que “las encuestas se alinearon bastante con los resultados, excepto con el PSOE, dado que no le daban este descenso”. Y también apuntó que la victoria “es un mérito importante para el PP y para Pablo Casado, si bien cabe recordar que no es el mejor resultado de los populares en la Comunidad de Madrid, donde hace años conseguían mayorías absolutas”. Sobre la desaparición de Ciudadanos, explicó que también “se consuma el trasvase de voto al PP, lo que podría beneficiar también a los populares en unas elecciones a nivel nacional”. Así las cosas, la conclusión de los tres expertos es la misma: que no se confíe el PP ni Casado.