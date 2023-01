Alegría afirma que no aplicarán el 155 en Castilla y León por el aborto

La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, descartó que el Gobierno vaya a aplicar el artículo 155 para intervenir la autonomía en Castilla y León tras la aprobación de medidas relativas al aborto en esta región. “El Gobierno no está ahí”, señaló a la vez que acusó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser “rehén” de Vox y permanecer en silencio para “escurrir el bulto” sobre este asunto.

Pilar Alegría se refirió así a la polémica suscitada por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, cuando el viernes anunció un protocolo de obligado cumplimiento para los médicos para que hagan una ecografía en 4D y enseñen el latido del corazón a las embarazadas que deseen abortar. No obstante, el presidente de esta región, Alfonso Fernández Mañueco, señaló que este protocolo no es obligatorio.

La portavoz socialista recordó que la ministra de Sanidad envió un escrito la semana pasada a la Junta de CyL para que explicaran el contenido del citado protocolo. Ante la falta de respuesta, dijo, el Gobierno emitió anteayer un requerimiento.

Ahora el Ejecutivo está “esperando que den respuesta”, precisó al ser preguntada si el Ejecutivo está estudiando la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que supondría la intervención de la autonomía, en caso de que no rectificaran las medidas. “Desconocemos de dónde ha salido” esa información, dijo la ministra al tiempo que recalcaba que “el Gobierno no está ahí” sino

esperando la “respuesta in-

mediata del Gobierno de CyL”.

No obstante, no quiso aclarar cuáles serán los siguientes pasos del Ejecutivo y si emprenderá acciones legales por el protocolo de la Junta de Castilla y León sobre las mujeres embarazadas que decidan abortar.

Dicho esto la ministra instó al presidente del Partido Popular a “dar la cara” y decir cuál es su opinión al respecto de la medida propuesta en Castilla y León. “Debe explicar a todos y especialmente a las mujeres qué opina de los recortes a sus derechos que su gobierno, en colaboración con VOX, quiere llevar adelante en CyL”, inquirió en varias ocasiones al líder del PP.

Aunque también le despojó de esa autoridad como presidente del principal partido de la oposición al asegurar que el silencio de Feijóo le desacredita para dirigir el PP y no es más que el “rehén de Vox”. Algo que justificópor que el Partido Popular sabe que Vox es su “socio natural” y le necesita para gobernar.

Feijóo quiere escurrir el bulto. Por eso, añadió, Feijóo lleva cuatro días callado, quiere escurrir el bulto y no salir en la foto, pero le advirtió de que si sigue callado solo se entenderá de una manera y es que “le falta autoridad, tiene ausencia de autoridad dentro del PP”.

La ministra de Educación quiso remarcar la idea de que desde el Gobierno y desde el PSOE no van a permitir “ni un recorte de los derechos de las mujeres” que, según su opinión, es lo que pretende el PP y advirtió de que la medida de Castilla y León es el preludio de lo que ocurriría si gobernaran en España.

De hecho, cree que la medida del Gobierno de PP-Vox “no es improvisada” sino que pretende seguir la senda de Hungría y Polonia y la que pretendían seguir los ultraderechistas en Estados Unidos.

Y insistió en que quien debe fijar posición es Feijóo, a pesar de que ya lo hicieron el portavoz del PP y la secretaria general de ese partido, porque considera que el Partido Popular es una “jaula de grillos” y el presidente de Castilla y León, en su opinión, contradice lo que dicen los dirigentes desde Madrid.

No colaborará con el PP. Al ser preguntada si el PSOE estaría dispuesto a prestar sus votos al PP para evitar que pacte con Vox para gobernar, Alegría recordó que en municipales y autonómicas de 2019, el PSOE ganó claramente las elecciones en muchos municipios y CCAA y sin embargo, el PP “le dio la mano a Vox”. Y se puso ella misma como ejemplo, ya que tras haber ganado las elecciones a la alcaldía de Zaragoza, no pudo gobernar por el pacto del PP con Vox y Cs.

Por lo que insistió en que esa “coalición del miedo” lleva a retrocesos y va contra las mujeres. “Hay momentos en que esa falsa de moderación y eufemismos no tienen cabida, no estamos hablando de ciertas medidas o protocolos, sino de recortar los derechos de las mujeres, crear un clima donde a las mujeres se las señale, generar un ambiente de culpabilidad a las mujeres que tienen el derecho de decidir sobre su vida”, exclamó.

Sobre si esta va a ser la estrategia del PSOE y si no temen pasarse de frenada después de que en las andaluzas, señalar la coalición del PP con Vox llevó a que el PP tuviera mayoría absoluta, la dirigente socialista señaló que la estrategia de su partido va a ser la de trabajar para mejorar la vida de la gente.