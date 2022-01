Alemania apuesta por el Pacto de Estabilidad y Sánchez pide abordar el debate de forma integradora y sin bloques

MADRID. EP. El canciller alemán Olaf Scholz ha apostado este lunes por volver al Pacto de Estabilidad por entender que es lo que ha dado el marco y las bases para poder acordar el Fondo de Recuperación. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado su postura al respecto y ha pedido abordar el debate de forma integradora y sin crear bloques para abordar la sostenibilidad financiera a medio plazo de los países más endeudados. Así lo han afirmado ambos durante la rueda de prensa posterior al encuentro que han mantenido hoy en Moncloa. En este sentido, el canciller alemán ha sido muy claro: "Efectivamente el pasado ha mostrado que cuando resolvemos conjuntamente los problemas económicos en la UE es cuando mejor nos va. Y el pacto de estabilidad nos ha dado el marco necesario para el fondo de recuperación". Y ha añadido que está claro que Alemania quiere construir sobre las experiencias del pasado y considera que han sido capaces de hacer lo necesario para ello. Por eso, ha señalado que "es importante" para su país "tenerlo como perspectiva de que Europa también, en los próximos años, caminará de la mano y eso se hace sobre la base del pacto de estabilidad que nos ha servido de marco para operaciones tan dramáticas y que también nos ayudará en el futuro a hacer lo correcto". Sin embargo, el presidente español no ha sido tan claro y se ha limitado a plantear que este asunto se debe abordar desde una "perspectiva integradora, no por bloques, inclusiva" para dar respuesta a la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo y para mitigar el cambio climático con la transición energética para lograr "esa Europa soberana" y con la "inversión ingente" en transformación digital.