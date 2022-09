Ante la supresión de impuestos andaluza, Escrivá apuesta por centralizar las tasas

El anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la supresión del impuesto de patrimonio, no iba a pasar desapercibido en el resto del Estado. Esto ya se sabía, pero por si con ello no fuese suficiente, una declaraciones este martes de Moreno animando a empresarios catalanes a ‘mudarse’ a Andalucía y el temor de algunos ministros del Gobierno de coalición de que se produzca un ‘dumping fiscal’ en España, ha desembocado en unas desafortunadas palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en las que aseguró que habría que centralizar impuestos para evitar el “despropósito” de la competencia entre CC AA. E inmediatamente desde el Gobierno salieron a calmar las aguas.

Empezando por el principio, este martes el presidente de la Junta de Andalucía, conocedor del revuelo que su anuncio había provocado, se levantó con las pilas cargadas, llamando a los empresarios catalanes a ubicar su sede en Andalucía tras la rebaja fiscal aprobada ayer mismo por el Gobierno autonómico y que, entre otros aspectos, suprime el impuesto de patrimonio.

“Aquí está su tierra”, dijo Moreno a los empresarios catalanes, a los que recordó: “En Cataluña hay impuesto de sucesiones, aquí no; en Cataluña hay impuesto de patrimonio, aquí no; y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos parte orgullosa de España”. Así, Moreno consideró que hay “argumentos de sobra” para que “muchos empresarios, capitales y familias” trasladen su residencia a Andalucía. Y aseguró que solo consiguiendo 7.200 nuevos contribuyentes fiscales ya se compensaría la pérdida recaudatoria, con la cuota del IRPF, sin sumar otros impuestos.

Desde Cataluña, las reacciones no se hicieron esperar, y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, rechazó entrar en “subastas populares” de rebajas de impuestos, pidiendo a Juanma Moreno que “deje a Cataluña en paz”, asegurando que “haría bien en orientas sus políticas poniendo a los ciudadanos andaluces en el centro”, en lugar de hablar de Cataluña, como ya “hizo Vox” en la pasada campaña electoral en Andalucía. “Será Cataluña quien decidirá qué impuestos necesita”, zanjó.

La rebaja fiscal, que hoy mismo se hará efectiva cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), incluye también la deflactación de la cuota autonómica del IRPF en un 4,3 %, y supondrá un ahorro de 360 millones de euros, que sumados a los 540 anteriores supondrán 900 millones.

Moreno defendió que la supresión del impuesto de Patrimonio tendrá un efecto positivo en el empleo, ya que hay miles de trabajos asociados de grandes contribuyentes “que ya no tendrán la tentación de salir huyendo como pasó en 2020, todos huían a Madrid”. El objetivo es competir con la Comunidad de Madrid “al mismo nivel”.

UNA OPINIÓN “A TÍTULO PERSONAL”. Así las cosas, y ante el temor de que cada vez más comunidades (previsiblemente las del Partido Popular) se sumen a esta supresión de impuestos, ya aplicada en Andalucía y Madrid, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se mostró este martes partidario de centralizar impuestos para evitar el “despropósito” de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal.

Dejó claro que esta es una opinión “a título personal”, que ya defendió en el pasado. “Me parece un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras”, subrayó el ministro, que consideró que eliminar patrimonio es una medida “extraordinariamente regresiva” justo en un momento en el que se requiere de políticas redistributivas para las personas más vulnerables debido a la inflación.

Con todo, horas más tarde y ante la cantidad de comentarios generados, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, recordó que el propio Escrivá precisó que se trataba de una opinión personal, asegurando que el Ejecutivo no llevará a cabo centralización alguna de impuestos.

Eso sí, indicó que la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía “despeja la duda” de con quién está el PP y a quién defiende. “¿De qué lado están? Bueno, pues vamos despejando la duda”, afirmó la ministra en referencia al principal partido de la oposición. En este sentido, aseguró que el debate fiscal es “apasionante” porque permite contraponer las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez dirigidas a la “mayoría”, frente a las medidas del PP, destinadas a la “minoría” que más tiene.

A su juicio, el anuncio “puede sonar muy bien”, pero ese “regalo fiscal” no afecta a la inmensa mayoría de los ciudadanos, que no están “entre los elegidos”, porque son solo unos “pocos” los que en este país tienen patrimonios superiores al millón de euros.