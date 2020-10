Arrimadas avisa que la segunda ola “arrasará” si los partidos siguen en la pelea en vez de colaborar

oposición. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, advirtió ayer que la segunda ola del coronavirus “va a arrasar” España en términos sanitarios y económicos si los partidos siguen en la pelea y no buscan entre todos las soluciones y el consenso que requiere la situación, empezando por los Presupuestos. En un encuentro telemático con afiliados, señaló que podría pasarse “cinco, seis o siete horas hablando de los errores” de este Gobierno en la gestión de la pandemia, pero si uno se queda en eso, mañana morirán otras 221 personas y pasado mañana otras tantas y otras muchas perderán su trabajo. Advertencia que hizo una semana más de bronca política en el Congreso, esta vez a cuenta de las explicaciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para justificar la declaración del estado de alarma en Madrid y otros ocho municipios madrileños.

Con este gobierno, dijo, “es muy difícil negociar”, pero hay que hacerlo por responsabilidad, para poner a todo el mundo “a salvo” ante el tsunami que se viene encima, subrayó Arrimadas, al recordar el apoyo de su partido a las prórrogas del estado de alarma a cambio de medidas “necesarias” para los españoles. Fueron decisiones muy difíciles “pero sin duda correctas”, apuntó y cargó contra la gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia, pero también admitió que en los gobiernos en los que ellos están “seguro” que se han equivocado, insistiendo, en todo caso, que no es el momento para tirarse las culpas a la cara: “Tenemos la obligación de superar esta crisis y no dejarnos arrastrar por la senda de la división y el enfrentamiento”. Y reivindicó además el espacio de centro, en el que es posible, aseguró, encontrarse desde diferentes puntos de partida ideológicos, dando así la bienvenida a tres nuevos militantes ex diputados: el exsocialista Jesús Cuadrado, José M. Saval, antes en el PP, y Malena Contestí, E. P.