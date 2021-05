Santiago. El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, anunció ayer que dimite de todos sus cargos y deja la política tras el mal resultado del bloque de izquierdas en la Comunidad de Madrid, que no ha logrado frenar el avance de las fuerzas de la derecha.

“Cuando uno no es útil tiene que saber retirarse”, afirmó el secretario general de Podemos después de reconocer que ha habido una gran movilización en la derecha y que él ha generado más rechazo que impulso para la izquierda, habiéndose convertido en “chivo espiatorio”, con lo que, por tanto, ha fracasado.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, asumió el liderazgo de la oposición al PP tras superar en votos al PSOE, arrogándose “el compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la comunidad”.

“Esta noche se demuestra que hay un espacio político verde, feminista y madrileño que no sólo se consolida, sino que tiene un amplio margen de crecimiento”, declaró, y decretó el inicio de “la cuenta atrás para las elecciones en dos años”.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, reconoció que “no ha logrado” abrir los “espacios para un debate sosegado”, algo que “lamenta”, y añadió que “es un orgullo representar al PSOE”. “Yo no he sido capaz de abrir esos espacios para un debate sosegado y no descalifico a nadie porque haya sido así”, explicó.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, negó que el resultado en Madrid represente al conjunto de España, y pidió a su partido “trabajar para acometer la recuperación económica y renovar la organización en dos años”. ecg